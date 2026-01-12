Ο Τετέ έπιασε το τύμπανο και έγινε ένα με τον κόσμο της Γκρέμιο

Ο Τετέ γύρισε σε γνώριμα λημέρια και έδειξε από το… καλημέρα πόσο δεμένος παραμένει με τη Γκρέμιο.

Ο 25χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ επέστρεψε στο κλαμπ μετά το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και από τις πρώτες του κιόλας ώρες στο Πόρτο Αλέγκρε φρόντισε να ξεσηκώσει τον κόσμο της ομάδας.

Κατά την άφιξή του, ο Τετέ γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φίλους της Γκρέμιο και δεν έμεινε απλός θεατής. Πήρε το τύμπανο στα χέρια, τραγούδησε συνθήματα μαζί με τους οπαδούς και έδειξε έμπρακτα τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στον σύλλογο όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ο ίδιος ανέβασε στα social media, προκαλώντας -όπως ήταν φυσικό- κύμα ενθουσιασμού από τους φίλους της νέας του ομάδας.

SPORT-FM.GR