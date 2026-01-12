ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE:Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου 0-0

Ξεκίνησε στις 19:00 το παιχνίδι της 17ης αγωνιστικής ανάμεσα στην Πάφο και την Ομόνοια Αραδίππου.

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Στέλιος Κυριακίδης».

1΄Σέντρα!

ΕΝΤΕΚΑΔΕΣ:

ΠΑΦΟΣ: Μιχαήλ, Σέμα, Γκολντάρ, Λουκάσεν, Μπρούνο, Σούνιτς, Ντράγκομιρ, Πέπε, Όρσιτς, Κορέια, Άντερσον.

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ: Κόστιτς, Καλλής, Τελάντερ, Ζορζίνιο, Ποντικός, Μουαντίπ, Αντωνίου, Κάνο, Ενρίκες, Πολυκάρπου, Γεωργίου

ΣΚΟΡΕΡ:

ΚΙΤΡΙΝΕΣ:

ΚΟΚΚΙΝΕΣ:

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ:

Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Φωτίου Κωνσταντίνος

VAR: Αθανασίου Κυριάκος

AVAR: Σωκράτους Κυριάκος

Παρατηρητής: Καραγιώργη Νίκη

 

