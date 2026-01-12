Δεν «έβρεξε» γκολ και η πιο αντιπαραγωγική
Τρία από τα εφτά παιχνίδια έληξαν στο 1-0.
Η 17η αγωνιστική είναι μαζί με την 14η, οι δύο με τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα.
Σημειώθηκαν μόλις έντεκα γκολ στις εφτά αναμετρήσεις. Η προηγούμενη πιο «φτωχή» ήταν η 14η που σημειώθηκαν επίσης έντεκα γκολ ενώ στην 1η στροφή είχαμε 13 γκολ.
ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2
Άρης - ΑΕΚ 1-0
ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1
Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 1-0
Ένωση - Απόλλων 0-1
Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου 2-0
Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός 1-0