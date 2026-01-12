Δεν «έβρεξε» γκολ και η πιο αντιπαραγωγική

Η 17η αγωνιστική είναι μαζί με την 14η, οι δύο με τα λιγότερα γκολ στο πρωτάθλημα.

Σημειώθηκαν μόλις έντεκα γκολ στις εφτά αναμετρήσεις. Η προηγούμενη πιο «φτωχή» ήταν η 14η που σημειώθηκαν επίσης έντεκα γκολ ενώ στην 1η στροφή είχαμε 13 γκολ.

ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

Άρης - ΑΕΚ 1-0

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1

Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 1-0

Ένωση - Απόλλων 0-1

Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου 2-0

Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός 1-0