Κραυγή... «μην με ξεγράφετε»

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Κραυγή... «μην με ξεγράφετε»

Ο Άρης χάρηκε ξανά και κρατήθηκε στο κόλπο

Είχε καιρό να χαρεί τόσο έντονα ο Άρης. Οι δύο ισοπαλίες με Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό είχαν φέρει δυσαρέσκεια, αλλά και ένα ερώτημα κατά πόσο μπορεί να ακολουθήσει τους άλλους στην κούρσα για τον τίτλο. Έπαιζε ρόλο και η απόδοση που ήταν μετριότατη, ενώ άρχισε να υπάρχει δυσπιστία και για τον Άρτζομ Ράτζκοφ. Όχι πως με την ΑΕΚ ήταν εκπληκτική η εμφάνιση.

γηΕίχε όμως περισσότερο πάθος και διάθεση και με ένα γκολ του Χαραλάμπους πανηγύρισε μία σημαντική επιτυχία που τον κράτησε στις ράγες του τρένου. Βγήκε τόσο από τον σκόρερ όσο και απ΄ όλο το οικοδόμημα, μία κραυγή... «μην με ξεγράφετε». Το -5 από την κορυφή δεν είναι απόσταση που δεν καλύπτεται. Φτάνει φυσικά να βρει τρόπο ώστε στα εκτός έδρας να παίρνει το ζητούμενο. Και το Σάββατο (17/01) έχει έξοδο στο Δασάκι για να παίξει με τον Εθνικό Άχνας.

Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι προσπάθειες για περαιτέρω στελέχωση. Ήδη έχουν γίνει δύο κινήσεις (Λελέ - αμυντικός και Παζέ - εξτρέμ) και μάλλον θα γίνουν και οι άλλες δύο.

