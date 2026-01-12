LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός 0-0

Η Ε.Ν. Ύψωνα υποδέχεται στις 19:00 τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που αφορά το κάτω διάζωμα.

Οι γηπεδούχοι «καίγονται» περισσότερο αφού βρίσκονται στην τελευταία θέση με 11 βαθμούς. Φυσικά, σε δύσκολη θέση είναι και οι μαυροπράσινοι που με 17 βαθμούς θέλουν το διπλό για να ξεφύγουν και να νιώσουν πιο άνετα.

To LIVE του αγώνα

2΄ - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η κεφαλιά του Ενρίκε πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ζάντρο.

Ξεκίνησε ο αγώνας

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πανκόφ, Λίπσκι, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Άντο, Μπόυτνικ, Τεσέιρα, Μπα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Χρίστου, Τζεπάρ, Ζιαν Φελίπε, Ταβάρες, Ενρίκε. Κονομής, Γκόμες, Στ. Χαραλάμπους, Μπράντονιτς, Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης