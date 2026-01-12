ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός 0-0

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός 0-0

Η εξέλιξη της αναμέτρησης στο «Αμμόχωστος».

Η Ε.Ν. Ύψωνα υποδέχεται στις 19:00 τον Ολυμπιακό, σε ένα παιχνίδι που αφορά το κάτω διάζωμα.

Οι γηπεδούχοι «καίγονται» περισσότερο αφού βρίσκονται στην τελευταία θέση με 11 βαθμούς. Φυσικά, σε δύσκολη θέση είναι και οι μαυροπράσινοι που με 17 βαθμούς θέλουν το διπλό για να ξεφύγουν και να νιώσουν πιο άνετα.

To LIVE του αγώνα

2΄ - Μετά από εκτέλεση κόρνερ, η κεφαλιά του Ενρίκε πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Ζάντρο.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας

Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ: Ζάντρο, Ντε Λούκας, Χριστοδούλου, Πανκόφ, Λίπσκι, Μπαχάσα, Τσεπάκ, Άντο, Μπόυτνικ, Τεσέιρα, Μπα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ταλιχμανίδης, Χρίστου, Τζεπάρ, Ζιαν Φελίπε, Ταβάρες, Ενρίκε. Κονομής, Γκόμες, Στ. Χαραλάμπους, Μπράντονιτς, Πικής.

ΣΚΟΡΕΡ: -/-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σάββα Γεώργιος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κατηγορίες

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE:Πάφος - Ομόνοια Αραδίππου 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Τετέ έπιασε το τύμπανο και έγινε ένα με τον κόσμο της Γκρέμιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης!

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το βλέμμα στην ΑΕΚ και στο κύπελλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχει φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, όλα δείχνουν ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη εντεκάδα του Θελάδες!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Οι εντεκάδες στο Ε.Ν. Ύψωνα - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τέλος ο Μοβσεσιάν από την Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

Πάτησε Βαρκελώνη ο Κανσέλο και ετοιμάζεται να ανακοινωθεί από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανεβαίνουν οι Απολλωνίστες ενόψει Ανόρθωσης

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Θύμα χάκερ ο Μπρούνο Φερνάντες - Ανακοίνωση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το στοίχημα είναι η αντίδραση

ΑΕΚ

|

Category image

Δοκίμασε τον 17χρονο Ντάριν Χάβεζ η ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σιμεόνε ζήτησε δημόσια συγνώμη σε Πέρεθ και Βινίσιους για τη συμπεριφορά του στο Ατλέτικο-Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη