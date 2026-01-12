Πούλησε Ντραγκόφσκι στην Βίτζεβ Λοτζ ο Παναθηναϊκός

Ο Πολωνός τερματοφύλακας είχε τεθεί εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό και ήταν γνωστό εδώ και λίγες ημέρες ότι θα επέστρεφε στην πατρίδα του, αφού η Βίτζεβ Λοτζ είχε φτάσει σε συμφωνία με το «Τριφύλλι» για την αγορά του.

Το «deal» απέκτησε πλέον κι επίσημη μορφή, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την πώληση του Ντραγκόφσκι στον σύλλογο της πατρίδας του και να τον αποχαιρετά μετά από 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την πώληση του Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι στην πολωνική Βίτζεβ Λοτζ.

Ο Πολωνός τερματοφύλακας εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024 με τη μορφή δανεισμού από τη Σπέτσια, ενώ το καλοκαίρι του 2024 αποκτήθηκε από το Τριφύλλι. Στον Παναθηναϊκό κατέγραψε 72 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, κατακτώντας ένα Κύπελλο το 2024».

sdna.gr