Σημασία έχει η ουσία αλλά μπορεί και καλύτερα

Πέρασε ένα ήσυχο Σαββατοκυρίακο η Ομόνοια, αφού το διπλό επί της ΑΕΛ την Παρασκευή την κράτησε στην κορυφή. Και μπορεί να μην έφτασε σε υψηλά επίπεδα απόδοσης, είχε όμως την ουσία. Και αυτό έχει σημασία για τον Χένινγκ Μπεργκ, που σαφώς όμως θέλει στις επόμενες δύσκολες «εξετάσεις» να ανεβούν οι ταχύτητες.

Πριν τα ντέρμπι με την Ανόρθωση (18/01) και Άρη (25/01) είναι η μάχη με την ΑΕΚ στο ΓΣΠ για την οκτάδα του κυπέλλου. Και εκεί θα πρέπει να είναι... αλάνθαστη αφού πρόκειται για νοκ - άουτ αγώνα με αντίπαλο μία ποιοτική ομάδα. Η ποιότητά της όμως μέτρησε στη Λεμεσό και ήρθε έτσι το 6ο διπλό και πάει με καλή ψυχολογία στο ματς του κυπέλλου.

Να σημειωθεί πως το εν λόγω ματς είναι κεκλεισμένων των θυρών και δικαίωμα εισόδου έχουν συνταξιούχοι (65+), γυναίκες που συνοδεύονται από παιδιά κάτω των 12 ετών και φίλαθλοι ΑμεΑ που χρησιμοποιούν τροχοκάθισμα.