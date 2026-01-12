ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ρομάνο: «Ο Κάρικ είπε το ''ναι'' και επιστρέφει στη Γιουνάιτεντ»!

Ο Μάικλ Κάρικ έχει αποδεχθεί όλους τους όρους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η συμφωνία θεωρείται ουσιαστικά κλεισμένη, με τις υπογραφές να αναμένονται μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με τον Ρομάνο!

Η επιστροφή του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος τεχνικός έχει αποδεχθεί όλους τους όρους της πρότασης συμβολαίου που του κατέθεσε ο σύλλογος, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας!

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών προχώρησαν ομαλά τις τελευταίες ημέρες και, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, το deal θεωρείται ουσιαστικά «κλεισμένο». Απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες πριν πέσουν οι υπογραφές, με τη συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Η επιστροφή του Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια ανασύνταξης για τον σύλλογο, που αναζητά σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ο πρώην μέσος των «κόκκινων διαβόλων» χαίρει εκτίμησης εντός του οργανισμού και θεωρείται άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του κλαμπ.

Όπως σημειώνει ο Ρομάνο, το πολυαναμενόμενο «Here we go» είναι πλέον θέμα χρόνου.

