Ρομάνο: «Ο Κάρικ είπε το ''ναι'' και επιστρέφει στη Γιουνάιτεντ»!

Η επιστροφή του Μάικλ Κάρικ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος τεχνικός έχει αποδεχθεί όλους τους όρους της πρότασης συμβολαίου που του κατέθεσε ο σύλλογος, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση της συμφωνίας!

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών προχώρησαν ομαλά τις τελευταίες ημέρες και, όπως αναφέρει ο Ρομάνο, το deal θεωρείται ουσιαστικά «κλεισμένο». Απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες πριν πέσουν οι υπογραφές, με τη συμφωνία να αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα.

Η επιστροφή του Κάρικ στον πάγκο της Γιουνάιτεντ σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια ανασύνταξης για τον σύλλογο, που αναζητά σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Ο πρώην μέσος των «κόκκινων διαβόλων» χαίρει εκτίμησης εντός του οργανισμού και θεωρείται άνθρωπος που γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του κλαμπ.

Όπως σημειώνει ο Ρομάνο, το πολυαναμενόμενο «Here we go» είναι πλέον θέμα χρόνου.

🚨🛑 Michael Carrick has accepted all conditions of Manchester United contract proposal.



The agreement is almost done and it will be sealed THIS week, as expected.



Here we go, soon. 💣🔙 pic.twitter.com/ljUUmyTOfh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 12, 2026

