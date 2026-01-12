ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

BΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Χαμός στο κάτω διάζωμα και η... επιστροφή της Πάφου

Δημοσιευτηκε:

Δείτε πως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα μετά το πέρας της 17ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan.

Οι νίκες Ανόρθωσης και Ε.Ν. Ύψωνα, έκαναν τη μάχη για αποφυγή του υποβιβασμού, πολύ πιο αμφίρροπη. Έξι ομάδες είναι σε απόσταση πέντε βαθμών και όπως γίνεται αντιληπτό, γίνεται... χαμός, λίγες αγωνιστικές πριν το τέλος της α΄ φάσης.

Από εκεί και πέρα, η Πάφος FC ζορίστηκε αλλά δεν την πάτησε κόντρα στην Ομόνοια Αραδίππου και στο ντεμπούτο του Άλμπερτ Θελάδες, επέστρεψε στο -2 από την πρωτοπόρο Ομόνοια, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο.

Από το πάνω διάζωμα, σαφώς χαμένη ήταν η ΑΕΚ αφού ήταν η μοναδική της εξάδας που δεν κέρδισε και έτσι είδε τη διαφορά από την κορυφή να ανοίγει στους πέντε βαθμούς.

17η AΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΛ - Ομόνοια 0-2

(20' Γιόβετιτς, 85' Μαέ)

Άρης - ΑΕΚ 1-0

(85΄ Χαραλάμπους)

ΑΠΟΕΛ - Ακρίτας 2-1

(59΄, 90+2΄ πέν. Ντράζιτς / 62΄ Μίλερ)

Ανόρθωση - Εθνικός Άχνας 1-0

(41΄ πέν. Σένσι)

Ένωση - Απόλλων 0-1

(8΄ Τόμας)

Πάφος FC - Ομόνοια Αραδίππου 2-0

(11΄ Κορέια, 90+3΄ Ζάζα)

Ε.Ν.Ύψωνα - Ολυμπιακός 1-0

(21΄ Μπα)

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

 Σάββατο, 17 Ιανουαρίου

16:00 Εθνικός Άχνας - Άρης

17:00 Ακρίτας Χλώρακας - ΑΕΛ

19:00 Ολυμπιακός - Πάφος FC

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου

19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

