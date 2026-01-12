Η ΑΕΛ έχασε από την Ομόνοια χωρίς να είναι κατώτερη. Και αυτό είναι που πλήγωσε περισσότερο άπαντες στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο. Το ότι δηλαδή σε μία από τις καλύτερές της φετινές εμφανίσεις, δεν αποκόμισε κέρδος και η προσπάθεια για είσοδο στην εξάδα και μέσω αυτής εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου γίνεται δυσκολότερη. Βρήκε απέναντί της έναν σπουδαίο πορτιέρο που δεν της επέτρεψε να σκοράρει, και όταν συμβαίνει αυτό, δεν κερδίζεις.

Ήταν μία σκληρή ήττα με... υποσχέσεις. Ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, φτάνει να το πιστέψουν περισσότερο οι παίκτες. Σίγουρα δεν τελείωσε κάτι στο πρωτάθλημα. Είναι σε μειονεκτική θέση, αλλά υπάρχει περιθώριο για ανατροπή της κατάστασης. Με φάρο λοιπόν την παρουσία της στον ματς της Παρασκευής, πρέπει να σηκώσει κεφάλι, καθώς μετά την εκτός έδρας μάχη με τον Ακρίτα (17/01) θα έχει μπροστά της, τον κρίσιμο νοκ - άουτ αγώνα κυπέλλου με τον Άρη (21/01).