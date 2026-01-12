ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σκληρή ήττα με... υποσχέσεις

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σκληρή ήττα με... υποσχέσεις

Η ΑΕΛ έδειξε στο ματς με την Ομόνοια ότι έχει δυνατότητες για περισσότερα

Η ΑΕΛ έχασε από την Ομόνοια χωρίς να είναι κατώτερη. Και αυτό είναι που πλήγωσε περισσότερο άπαντες στο γαλαζοκίτρινο στρατόπεδο. Το ότι δηλαδή σε μία από τις καλύτερές της φετινές εμφανίσεις, δεν αποκόμισε κέρδος και η προσπάθεια για είσοδο στην εξάδα και μέσω αυτής εξασφάλισης ευρωπαϊκού εισιτηρίου γίνεται δυσκολότερη. Βρήκε απέναντί της έναν σπουδαίο πορτιέρο που δεν της επέτρεψε να σκοράρει, και όταν συμβαίνει αυτό, δεν κερδίζεις.

Ήταν μία σκληρή ήττα με... υποσχέσεις. Ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα, φτάνει να το πιστέψουν περισσότερο οι παίκτες. Σίγουρα δεν τελείωσε κάτι στο πρωτάθλημα. Είναι σε μειονεκτική θέση, αλλά υπάρχει περιθώριο για ανατροπή της κατάστασης. Με φάρο λοιπόν την παρουσία της στον ματς της Παρασκευής, πρέπει να σηκώσει κεφάλι, καθώς μετά την εκτός έδρας μάχη με τον Ακρίτα (17/01) θα έχει μπροστά της, τον κρίσιμο νοκ - άουτ αγώνα κυπέλλου με τον Άρη (21/01).

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Η δύσκολη νίκη της Πάφου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Μπα «μίλησε» στο «Αμμόχωστος» και ανάσα για Ε.Ν Ύψωνα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τα χρειάστηκε αλλά επέστρεψε στις νίκες η Πάφος

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σκληρή ήττα με... υποσχέσεις

ΑΕΛ

|

Category image

Πόζαρε με Πρόδρομο ο Ντέγκενεκ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Το ντεμπούτο του Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο αντικαταστάτης του Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρομάνο: «Ο Κάρικ είπε το ''ναι'' και επιστρέφει στη Γιουνάιτεντ»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Βόμβα: Η Ρεάλ Μαδρίτης απέλυσε τον Τσάμπι Αλόνσο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασπίδα για το κρύο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Τετέ έπιασε το τύμπανο και έγινε ένα με τον κόσμο της Γκρέμιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός-Άρης!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το βλέμμα στην ΑΕΚ και στο κύπελλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υπάρχει φαβορί για τον πάγκο της Γιουνάιτεντ, όλα δείχνουν ανακοινώσεις στις επόμενες 48 ώρες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η πρώτη εντεκάδα του Θελάδες!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη