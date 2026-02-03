Οι 10 πιο ακριβές «χειμερινές» μεταγραφές

Από τον Σεμένιο, στον Πακέτα και τον Λούκμαν, αυτές είναι οι 10 ακριβότερες μεταγραφές της χειμερινής περιόδου, όπως τις κατέγραψε (3/2) η γαλλική αθλητική εφημερίδα «L’ Equipe»:

1. Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ στη Μάντσεστερ Σίτι (72 εκατ. ευρώ)

2. Γιόργκεν Στραντ Λάρσεν από τη Γουλβς στην Κρίσταλ Πάλας (50 εκατ. ευρώ)

3. Λούκας Πακέτα από τη Γουέστ Χαμ στη Φλαμένγκο (42 εκατ. ευρώ)

4. Κόνορ Γκάλαχερ από την Ατλέτικο Μαδρίτης στην Τότεναμ (40 εκατ. ευρώ)

5. Μπρέναν Τζόνσον από την Τότεναμ στην Κρίσταλ Πάλας (40 εκατ. ευρώ)

6. Αντεμόλα Λούκμαν από την Αταλάντα στην Ατλέτικο Μαδρίτης (40 εκατ. ευρώ)

7. Τζορτζ Ιλενικχένα από τη Μονακό στην Αλ-Ιτιχάντ (33 εκατ. ευρώ)

8. Όσκαρ Μπομπ από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φούλαμ (31 εκατ. ευρώ)

9. Καντέρ Μεϊτέ από τη Ρεν στην Αλ-Χιλάλ (30 εκατ. ευρώ)

10. Τάτι Καστεγιάνος από τη Λάτσιο στη Γουέστ Χαμ (29 εκατ. ευρώ)

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η μεταγραφή του Ζερεμί Ζακέ (20 ετών) στη Λίβερπουλ έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Ο αμυντικός, ο οποίος προέρχεται από την ακαδημία της Ρεν, θα ενταχθεί στους «Κόκκινους» αυτό το καλοκαίρι, γι' αυτό και δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη λίστα με τις 10 ακριβότερες χειμερινές μεταγραφές, παρόλο που η συμφωνία οριστικοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της μεταγραφικής περιόδου.