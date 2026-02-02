ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

A Bola: «Ο Κριστιάνο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ»!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

A Bola: «Ο Κριστιάνο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ»!

Δημοσίευμα «βόμβα» από την Πορτογαλία αναφέρει ότι οι σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ έχουν ψυχρανθεί με αποτέλεσμα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ να αρνείται να αγωνιστεί!

Όπως αναφέρει η A Bola, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι δυσαρεστημένος με την διαχείριση της διοίκησης της Αλ Νασρ και έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Αλ Ριγιάντ την Δευτέρα (2/2).

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, εμφανίζεται δυσαρεστημένος επειδή η διοίκηση της Αλ Νασρ δεν έχει προχωρήσει σε ενίσχυση του ρόστερ παρά τις εκκλήσεις του προπονητή, Ζόρζε Ζέσους.

Οι σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με την διοίκηση της Αλ Νασρ έχουν «παγώσει» και μένει να φανεί για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Προχωράει για Χόρχε Σάντσες ο ΠΑΟΚ, έκανε επίσημη πρόταση»

Ελλάδα

|

Category image

Ρεάλ: Εκτός κι ο Ντεκ με Παναθηναϊκό!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Το Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Πάνω Κιβίδων ενώνει τη φωνή του με την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Γι' αυτό έφυγε ο Κετσπάγια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε διαζύγιο με Κετσπάγια η Ανόρθωση!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Κρίσιμες ώρες στην Ανόρθωση και όλα τα σενάρια ανοικτά

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ξανά χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Δεν μιλά στους δημοσιογράφους ο Αταμάν ενόψει… Ρεάλ Μαδρίτης

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ξένοι στο VAR στα δύο από τα τρία παιχνίδια της Τετάρτης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η ημερομηνία του αιώνιου ντέρμπι - Το πρόγραμμα της 22ης και 23ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Το καλωσόρισμα στους Ασουνσάο και Εσκρίτσε

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πάει να γίνει... όνειρο για την Ανόρθωση

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Εκτός για τουλάχιστον ένα μήνα ο Μπέλιγχαμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπεργκ: «Η Ομόνοια και ο ΑΠΟΕΛ είναι οι δύο μεγάλες ομάδες- Στην κορυφή με το τέλος της σεζόν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Απρόσμενη ανατροπή στην Πάφο με Ντιμάτα και Μπασουαμινά

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη