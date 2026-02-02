A Bola: «Ο Κριστιάνο αρνείται να παίξει με την Αλ Νασρ»!

Όπως αναφέρει η A Bola, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι δυσαρεστημένος με την διαχείριση της διοίκησης της Αλ Νασρ και έχει αποφασίσει να μην αγωνιστεί στην αναμέτρηση με την Αλ Ριγιάντ την Δευτέρα (2/2).

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, εμφανίζεται δυσαρεστημένος επειδή η διοίκηση της Αλ Νασρ δεν έχει προχωρήσει σε ενίσχυση του ρόστερ παρά τις εκκλήσεις του προπονητή, Ζόρζε Ζέσους.

Οι σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με την διοίκηση της Αλ Νασρ έχουν «παγώσει» και μένει να φανεί για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί η συνεργασία των δύο πλευρών.