Στη Μετζ ο Κβιλιτάια

Στη Γαλλία και στη Μετζ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γκιόργκι Κβιλιτάια. Ο πρώην επιθετικός της Ανόρθωσης, του ΑΠΟΕΛ και του Άρη, τα βρήκε σε όλα με τον γαλλικό σύλλογο που απέκτησε τον Γεωργιανό άσο με σκοπό να τον βοηθήσει στην προσπάθεια παραμονής στην πρώτη κατηγορία.

Η γαλλική ομάδα ανκοίνωσε τον 32xχρονο στράικερ αναρτώντας και σχετικές φωτογραφίες στα Social Media. Θυμίζουμε ότι ο Κβιλιτάια έλυσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την «Ελαφρά Ταξιαρχία».