Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε οριστικό τέλος στη Super League: «Για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το έργο λήγει»

Ταφόπλακα φαίνεται πως μπαίνει στο εγχείρημα της Super League…

Η Ρεάλ Μαδρίτης, επικεφαλής για το όνειρο μίας ενιαίας Λίγκας ευρωπαϊκών ομάδων που θα αντιμετώπιζαν αποκλειστικά η μία την άλλη, αποσύρθηκε οριστικά από το έργο.Η «Βασίλισσα» είχε μείνει μόνη της σε αυτόν τον αγώνα, καθώς όλες οι ομάδες είχαν αποχωρήσει και είχε μείνει απελπιστικά μόνη.

Πλέον με ανακοίνωση της η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι αφήνει και αυτή οριστικά της Super League, διότι ήρθε σε συμφωνία με την UEFA και τις Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες για το… καλό του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μετά από μήνες συνομιλιών προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σεβόμενη την αρχή της αθλητικής αξίας και δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων και στη βελτίωση της εμπειρίας των οπαδών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Αυτή η συμφωνία αρχών θα χρησιμεύσει επίσης για την επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστεί μια τελική συμφωνία».

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Statement from Real Madrid on the termination of the Super League project:



"UEFA, European Football Clubs (EFC) and Real Madrid have reached an agreement for the good of European club football."



"After months of talks held for the benefit of European… pic.twitter.com/l5OSDwko53 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 11, 2026

sport-fm.gr