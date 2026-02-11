ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε οριστικό τέλος στη Super League: «Για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου το έργο λήγει»

Με ανακοίνωση της η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε τέλος στο εγχείρημα της Super League, τονίζοντας ότι η ομάδα ήρθε σε συμφωνία με την UEFA και τις Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες για το… καλό του ποδοσφαίρου.

Ταφόπλακα φαίνεται πως μπαίνει στο εγχείρημα της Super League…

Η Ρεάλ Μαδρίτης, επικεφαλής για το όνειρο μίας ενιαίας Λίγκας ευρωπαϊκών ομάδων που θα αντιμετώπιζαν αποκλειστικά η μία την άλλη, αποσύρθηκε οριστικά από το έργο.Η «Βασίλισσα» είχε μείνει μόνη της σε αυτόν τον αγώνα, καθώς όλες οι ομάδες είχαν αποχωρήσει και είχε μείνει απελπιστικά μόνη.

Πλέον με ανακοίνωση της η Ρεάλ Μαδρίτης γνωστοποίησε ότι αφήνει και αυτή οριστικά της Super League, διότι ήρθε σε συμφωνία με την UEFA και τις Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες για το… καλό του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξαν σε συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Μετά από μήνες συνομιλιών προς όφελος του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA, οι Ευρωπαϊκές Ποδοσφαιρικές Ομάδες (EFC) και η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνουν ότι κατέληξαν σε κατ' αρχήν συμφωνία για το καλό του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σεβόμενη την αρχή της αθλητικής αξίας και δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των συλλόγων και στη βελτίωση της εμπειρίας των οπαδών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

Αυτή η συμφωνία αρχών θα χρησιμεύσει επίσης για την επίλυση των νομικών διαφορών που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, μόλις εφαρμοστεί μια τελική συμφωνία».

sport-fm.gr 

 

ΔΙΕΘΝΗ

