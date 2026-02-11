Η Ρεάλ Μαδρίτης θα επανέλθει το καλοκαίρι για τον Ρόδρι

Η Μάντσεστερ Σίτι θέλει να «δέσει» με νέο συμβόλαιο τον Ρόδρι, καθώς παραμένει στο μεταγραφικό «στόχαστρο» της Ρεάλ Μαδρίτης, με την ισπανική ομάδα να πιέζει για την απόκτηση του διεθνή μέσου, ετοιμάζοντας πρόταση 110 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του το προσεχές καλοκαίρι, όπως σχετικά υποστηρίζει η εφημερίδα «The Sun».

Ο 28χρονος Ισπανός διεθνής μέσος, για πολλούς ο κορυφαίος αμυντικός χαφ αυτή την στιγμή στον κόσμο, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, με τους «πολίτες» να τού προτείνουν την διετή επέκταση του, αλλά η ομάδα της Μαδρίτης, βλέποντας πως δεν έχει τον παίκτη για να καλύψει το κενό του Λούκα Μόντριτς, ετοιμάζει να διεκδικήσει στο τέλος της σεζόν τα δικαιώματα του.

Ο Ρόδρι, που ακόμη προσπαθεί να βρει τον εαυτό του μετά την επέμβαση για την ρήξη χιαστών στο δεξί γόνατο, δεν κρύβει πως θα ήθελε να επιστρέψει στη χώρα του και να φορέσει τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ρόδρι, ο οποίος αναδείχθηκε ο καλύτερος παίκτης στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και στη συνέχεια κατέκτησε τη «χρυσή μπάλα», ήταν το κλειδί για τις μεγάλες επιτυχίες της Σίτι τα τελευταία χρόνια, από την ένταξή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019.

SDNA.GR