Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό
Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Φίλιπ Μαξ!
Ο Φίλιπ Μαξ αποτελεί πλέον παρελθόν για τον Παναθηναϊκό, σε μια εξέλιξη που μόνο ως αναμενόμενη μπορεί να χαρακτηριστεί. Ο Γερμανός αμυντικός δεν κατάφερε να προσφέρει όσα περίμενε ο σύλλογος από την περσινή του άφιξη και η λύση της συνεργασίας ήρθε ως φυσική κατάληξη της περιορισμένης παρουσίας του στο «τριφύλλι».
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Φίλιπ Μαξ.
Ο Γερμανός αμυντικός ανήκε στο δυναμικό του συλλόγου από το καλοκαίρι του 2024, καταγράφοντας 11 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.
Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
sportfm.gr