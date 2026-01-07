Ανανεώθηκε ο δανεισμός του Στέφανου Χαραλάμπους από τον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την ανανέωση του δανεισμού του 26χρονου Κύπριου μέσου Στέφανου Χαραλάμπους από την Ανόρθωση, έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των μαυροπράσινων:

«Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με την Ανόρθωση Αμμοχώστου για την ανανέωση του δανεισμού του 26χρονου Κύπριου μέσου Στέφανου Χαραλάμπους, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Ο Στέφανος αγωνίστηκε μέχρι στιγμής σε 8 αγώνες της ομάδας μας, καταγράφοντας 309 αγωνιστικά λεπτά. Στέφανε σου ευχόμαστε Υγεία, Δύναμη και κάθε Επιτυχία με τη φανέλα της ομάδας μας!».