Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

Τρεις αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 17:00 και θα κρίνουν την πρόκριση στη προημιτελική φάση του Κυπέλλου Κύπρου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Δασάκι ο Εθνικός υποδέχεται την ΕΝΠ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.53 στη νίκη της ομάδας της Άχνας, 3.85 στην ισοπαλία και 6.00 στη νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση προσφέρεται στα 6.00 και στα πέναλτι στα 5.90 και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.15.

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την ΑΠΕ Ακρωτηρίου με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.06 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, 10.00 στην ισοπαλία και 25.00 στη νίκη της ομάδας του Στιβ Κωνσταντινίδη. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 10.25 και στα πέναλτι στα 12.50 και το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα στα 4.45.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Τέλος την ίδια ώρα στο Στέλιος Κυριακίδης η Πάφος τίθεται αντιμέτωπη απέναντι στον Ακρίτα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.15 στη νίκη της Πάφου, 7.10 στην ισοπαλία και 14.50 στη νίκη της ομάδας της Χλώρακας. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση αποτιμάται στα 8.25 και στα πέναλτι στα 10.25, ενώ το να μπει γκολ πριν την συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα προσφέρεται στα 3.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!