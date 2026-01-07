ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018.

Τρεις αναμετρήσεις που αρχίζουν στις 17:00 και θα κρίνουν την πρόκριση στη προημιτελική φάση του Κυπέλλου Κύπρου περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα, με την Stoiximan να προσφέρει Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος.

Στο Δασάκι ο Εθνικός υποδέχεται την ΕΝΠ με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.53 στη νίκη της ομάδας της Άχνας, 3.85 στην ισοπαλία και 6.00 στη νίκη της ομάδας του Παραλιμνίου. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση προσφέρεται στα 6.00 και στα πέναλτι στα 5.90 και το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στα 2.15.

Στο ΓΣΠ ο ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει την ΑΠΕ Ακρωτηρίου με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.06 στη νίκη της ομάδας του Πάμπλο Γκαρσία, 10.00 στην ισοπαλία και 25.00 στη νίκη της ομάδας του Στιβ Κωνσταντινίδη. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση δίνεται στα 10.25 και στα πέναλτι στα 12.50 και το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα στα 4.45.

Τέλος την ίδια ώρα στο Στέλιος Κυριακίδης η Πάφος τίθεται αντιμέτωπη απέναντι στον Ακρίτα με την Stoiximan να προσφέρει απόδοση 1.15 στη νίκη της Πάφου, 7.10 στην ισοπαλία και 14.50 στη νίκη της ομάδας της Χλώρακας. Το ενδεχόμενο η πρόκριση να κριθεί στην παράταση αποτιμάται στα 8.25 και στα πέναλτι στα 10.25, ενώ το να μπει γκολ πριν την συμπλήρωση 10 λεπτών αγώνα προσφέρεται στα 3.35.

