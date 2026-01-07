ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έρχεται ακόμη μία προσθήκη - Υπάρχει πρόταση για Γουήλερ»

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, τοποθετήθηκε για τα μεταγραφικά δεδομένα της ομάδας, αλλά και για το θέμα των αποχωρήσεων.

Στον ΣΠΟΡ FM 95,0 και την εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι» με τη Στέλλα Σωκράτους φιλοξενήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου των γαλαζοκίτρινων ο οποίος τοποθετήθηκε για τα ανοιχτά ζητήματα της ομάδας.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τον Παρούτη και περαιτέρω ενίσχυση«Θα πρέπει να έρθει ακόμη ένας ποδοσφαιριστής για την μεσοεπιθετική γραμμή. Εξετάζουμε πολλές περιπτώσεις που μπορεί να ακούγονται εύκολες. Υπάρχουν όμως αρκετά εμπόδια, ο κόσμος να κάνει υπομονή. Φαίνεται ότι θα βοηθήσουν τα δύο αποκτήματα μας μέχρι στιγμής. Να δείξουμε λίγη εμπιστοσύνη και στον κ. Νταμάχου και θα δούμε παρακάτω για την 4η προσθήκη».

Για κεντρικό αμυντικό«Δεν μας έχει δοθεί κάποια τέτοια οδηγία από τον κ. Μαρτίνς. Προς το παρόν μας έχει δώσει την οδηγία να προχωρήσουμε σε κίνηση στην μεσοεπιθετική γραμμή. Έχει γίνει και συνάντηση με τον Φεριέρ, ο οποίος ενημερώθηκε ότι ο χρόνος του θα είναι περιορισμένος. Όπως και ο Ουεντραόγκο. Ενημερώθηκαν ότι θα είναι μειωμένος ο χρόνος τους. Εναπόκειται στους ίδιους το πως θα χειριστούν την κατάσταση. Έχουν προτάσεις και οι δύο τόσο από Κύπρο όσο και από το εξωτερικό, είναι στα χέρια τους να αξιολογήσουν τα δικά τους δεδομένα».

Για Ιμανισίμουε και Γουήλερ: «Δεν υπάρχει οτιδήποτε για Ιμανισίμουε, για τον Γουήλερ έχει φτάσει πρόταση από Ελλάδα. Υπάρχουν συζητήσεις και θα δούμε, πάνε καλά οι συζητήσεις είναι η νίκη Βόλου που ενδιαφέρεται. Πάντως υπάρχουν προτάσεις για παίχτες της ΑΕΛ. Εξετάζουμε προτάσεις και για νεαρούς, από Β’ κατηγορία για να έχουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Αν υπάρχει κάτι τελεσίδικο θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Εναπόκειται στο τι θα ζητήσει ο κ. Μαρτίνς αν θα πάρουμε αριστερό μπακ».

Για τον Οφόρι της Σλόβαν Μπρατισλάβα: «Είναι δύσκολη η περίπτωση του, την παλεύουμε θα δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες μέρες. Είναι δύσκολη η περίοδος του Ιανουαρίου. Υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες και πολλά εμπόδια. Θα πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί».

