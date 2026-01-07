Θέλει να κάνει το καθήκον του

Με μοναδικό ζητούμενο την πρόκριση στα προημιτελικά, ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί σήμερα (07/01, 17:00) την ΑΠΕΑ στο ΓΣΠ, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Coca-Cola.

Η ομάδα της Λευκωσίας μπήκε θετικά στο νέο έτος, καταγράφοντας πειστική νίκη απέναντι στην Ένωση για τη 16η αγωνιστική της Cyprus League By Stoiximan, αποτέλεσμα που ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Απέναντί του θα βρει μια ομάδα της Β’ Κατηγορίας, στοιχείο που καθιστά το συγκρότημα του Γκαρσία ξεκάθαρο φαβορί της αναμέτρησης. Οι «γαλαζοκίτρινοι» καλούνται να επιβεβαιώσουν την ανωτερότητά τους και να πάρουν χωρίς περιπέτειες το εισιτήριο για την επόμενη φάση.

Ο Ουρουγουανός αναμένεται σε αλλάγες στο βασικό σχήμα σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα απέναντι στους βυσσινί.