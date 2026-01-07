ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τόσο κόστισε η παρουσία του Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τόσο κόστισε η παρουσία του Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Συνολικά 27 εκατομμύρια λίρες θα κοστίσει η παρουσία του Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ακόμη κι αν έκατσε στον πάγκο της λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Η κατάρα στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη φυγή του μυθικού Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνεχίζεται, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να αποτελεί παρελθόν μετά από σχεδόν ένα χρόνο στον πάγκο της.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, προκειμένου να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και έτσι είδε την πόρτα της εξόδου, με τον αγγλικό σύλλογο να πληρώνει ένα αδιανόητο ποσό συνολικά για την παρουσία του 40χρονου προπονητή.

 

Συγκεκριμένα, αυτό αγγίζει τις 27,35 εκατ. λίρες, οι οποίες χωρίζονται στις 9,5 εκατ. λίρες που έδωσε η Γιουνάιτεντ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να τον κάνει δικό της, στις 7,8 εκατ. λίρες που κέρδισε από το συμβόλαιό του έως τώρα ο Αμορίμ και στις 10,05 εκατ. λίρες για το υπόλοιπο του συμβολαίου του.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ανανεώθηκε ο δανεισμός του Στέφανου Χαραλάμπους από τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φλέτσερ ζήτησε την «ευλογία» του Φέργκιουσον πριν αναλάβει υπηρεσιακός στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Νάπολι «κοιτάζει» τον Ντόβμπικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρεζ: «Όταν κέρδιζα τον Φερστάπεν στη Red Bull υπήρχε πρόβλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

«Έσβησε» στο τάι μπρέικ το όνειρο της πρόκρισης

Τένις

|

Category image

«Ξεκαθάρισμα μετά τη συνάντηση με Τιμούρ – Υπογράφει ο Κάλστρομ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Πάφος FC: Να επανέλθει και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον συμπολίτη

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Έρχεται ακόμη μία προσθήκη - Υπάρχει πρόταση για Γουήλερ»

ΑΕΛ

|

Category image

Επίσημο: Μένει στη Σάντος έως το τέλος της σεζόν ο Νειμάρ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τόσο κόστισε η παρουσία του Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει να κάνει το καθήκον του

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Stoiximan: Ανταγωνιστικές Αποδόσεις στο Κύπελλο Κύπρου

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Η Εθνική Κύπρου Χάντμπολ δίνει την Τετάρτη (07/01) τον πρώτο της αγώνα κόντρα στην Εσθονία

Χαντμπολ

|

Category image

Διαβαστε ακομη