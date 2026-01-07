Τόσο κόστισε η παρουσία του Αμορίμ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η κατάρα στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά τη φυγή του μυθικού Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνεχίζεται, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να αποτελεί παρελθόν μετά από σχεδόν ένα χρόνο στον πάγκο της.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις, προκειμένου να φτιάξει ένα ανταγωνιστικό σύνολο και έτσι είδε την πόρτα της εξόδου, με τον αγγλικό σύλλογο να πληρώνει ένα αδιανόητο ποσό συνολικά για την παρουσία του 40χρονου προπονητή.

Συγκεκριμένα, αυτό αγγίζει τις 27,35 εκατ. λίρες, οι οποίες χωρίζονται στις 9,5 εκατ. λίρες που έδωσε η Γιουνάιτεντ στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να τον κάνει δικό της, στις 7,8 εκατ. λίρες που κέρδισε από το συμβόλαιό του έως τώρα ο Αμορίμ και στις 10,05 εκατ. λίρες για το υπόλοιπο του συμβολαίου του.

sportfm.gr