«Ξεκαθάρισμα μετά τη συνάντηση με Τιμούρ – Υπογράφει ο Κάλστρομ»

Η Ανόρθωση ξεκαθάρισε επίσημα τα θέματα γύρω από την ομάδα, μετά τις συναντήσεις με τον Τιμούρ Κετσπάγια. Η υπεύθυνη Τύπου Στέλλα Μάρκου τόνισε στον ΣΠΟΡ FM 95 και στην εκπομπή «Κάνε Παιχνίδι», ότι δεν υπήρχε θέμα αποχώρησης του προπονητή, αλλά συζητήθηκαν η αγωνιστική κατάσταση και οι τρόποι εξόδου από το αδιέξοδο.

Αναλυτικά:

Για τις συναντήσεις που έγιναν χθες με τον Τιμούρ: «Οι χθεσινές συναντήσεις που έγιναν δεν ήταν για θέμα αποχώρησης προπονητή, αυτές οι συναντήσεις γίνονται συχνά, ο πρόεδρος τα λέει συχνά με όλους. Αυτό που λέχθηκε είναι η αγωνιστική και βαθμολογική κατάσταση αλλά και πως θα καταφέρουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο που βρισκόμαστε. Περιμένουμε από όλους και άπαντες όλοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες, από τη διοίκηση, στην τεχνική ηγεσία και σε όλους βρίσκονται στην ομάδα. Για μας είναι μονόδρομος το παιχνίδι με τον Εθνικό. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχει χώρος για καμία διχόνοια στην ομάδα. Προχωρούμε στο παιχνίδι με τον Εθνικό, η διχόνοια να μείνει έξω απ’ την ομάδα γιατί είναι ένας πρόωρος τελικός».

Για το τι συζητήθηκε στη συνάντηση: «Συζητήθηκαν όλα όσα έπρεπε να συζητηθούν για να βγει απ’ το αδιέξοδο που βρίσκεται τώρα. Η Ανόρθωση είναι η Ανόρθωση, δεν μπορεί να είναι στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο προπονητής γνωρίζουμε όλοι για ποιον μιλούμε. Είδαμε διαφορά από την έλευση του Τιμούρ Κετσπάγια και αντιλαμβάνεται την κατάσταση της ομάδας. Χάσαμε σημαντικούς βαθμούς, δεν είναι μόνο ο προπονητής που αντιλαμβάνεται την κατάσταση, αλλά όλοι μας την κατανοούμε. Τους πρώτους που μας λυπεί η κατάσταση είναι εμάς. Απλά θέλω να τονίσω πως και μετά τις συναντήσεις η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει ενωμένους μαζί, η Ανόρθωση είναι πάνω από κάθε πρόσωπο, η διχόνοια πρέπει να μείνει μακριά».

Για τον Κάλστρομ: «Είναι στην Κύπρο και είναι τυπικής διαδικασίας για να εγγραφεί ο παίκτης. Πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές και θα πούμε για κάθε παίκτη γιατί έρχεται στην Ανόρθωση. Επίσης ένα άλλο σημείο που πρέπει να πούμε ξανά είναι πως η ομάδα που χτίζεται είναι και για την επόμενη χρονιά».

Για τον Τόσιτς: «Δεν τίθεται θέμα να ναυαγήσει η μεταγραφή, είναι θέμα όμως διαδικαστικού χαρακτήρα η εγγραφή του».

Για το αν θα είναι και οι δύο διαθέσιμοι: «Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμη αυτό, είναι κάποια έγγραφα που πρέπει να έχουμε».

Για τον Γιουνές: «Αυτή την στιγμή το συγκεκριμένο θέμα δεν θέλω να το σχολιάσω. Στόχος είναι να κάνουμε άλλη μία μεταγραφή. Όταν ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός θα πούμε πολλά».

Για τον Μάριο Ηλία: «Για όσους ποδοσφαιριστές ενδιαφέρουν οποιαδήποτε ομάδα, είμαστε εδώ να συζητήσουμε, όμως αυτή την στιγμή δεν υπάρχει