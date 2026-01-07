Επίσημο: Μένει στη Σάντος έως το τέλος της σεζόν ο Νειμάρ!

Δεν το... κουνάει από την αγαπημένη του Σάντος ο Νειμάρ, με τους Βραζιλιάνους να επισημοποιούν τη συμφωνία μαζί του έως το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 33χρονος σούπερ σταρ έκανε ο ίδιος την ανακοίνωση της παραμονής του στα social media του συλλόγου σε ένα εντυπωσιακό βίντεο. Συνολικά, μετράει 11 γκολ σε 34 εμφανίσεις μετά την επιστροφή του στη Σάντος, η οποία έφτασε κοντά στον υποβιβασμό στο φετινό πρωτάθλημα, αλλά ο Νειμάρ το πήρε... πάνω του, σώζοντας την ομάδα του με πολύτιμα γκολ.

«Το 2025 ήταν μια ξεχωριστή και απαιτητική χρονιά για μένα, μια περίοδος χαράς και υπέρβασης εμποδίων που μπόρεσα να αντιμετωπίσω μόνο χάρη στην αγάπη σας. Το 2026 έφτασε και η μοίρα δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική. Η Σάντος είναι το μέρος μου. Εδώ είμαι στο σπίτι μου, ασφαλής και χαρούμενος. Και μαζί σας θέλω να πραγματοποιήσω τα υπόλοιπα όνειρά μου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νειμάρ.

sportfm.gr