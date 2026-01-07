ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Φλέτσερ ζήτησε την «ευλογία» του Φέργκιουσον πριν αναλάβει υπηρεσιακός στη Γιουνάιτεντ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Φλέτσερ ζήτησε την «ευλογία» του Φέργκιουσον πριν αναλάβει υπηρεσιακός στη Γιουνάιτεντ

Ο Ντάρεν Φλέτσερ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με τον σερ Άλεξ Φέργκιουσον προκειμένου να ζητήσει την έγκρισή του πριν αναλάβει τον ρόλο του υπηρεσιακού προπονητή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ τη Δευτέρα.

Ο 41χρονος Φλέτσερ θα καθοδηγήσει τη Γιουνάιτεντ στο σημερινό (7/1) εκτός έδρας παιχνίδι με την Μπέρνλι για την Premier League, ενώ δεν αποκλείεται να παραμείνει στον πάγκο και στο κυριακάτικο ματς του τρίτου γύρου του FA Cup απέναντι στην Μπράιτον.

«Δεν μου αρέσει να παίρνω μεγάλες αποφάσεις χωρίς να μιλήσω πρώτα με τον σερ Άλεξ», δήλωσε ο Φλέτσερ. «Έχω πολύ καλή σχέση μαζί του και ήθελα να μιλήσω πρώτα σε εκείνον και, για να είμαι ειλικρινής, να πάρω την ευλογία του. Του οφείλεται αυτός ο σεβασμός. Ήθελα να του εκθέσω τις σκέψεις μου και συμφώνησε μαζί μου».

Ο πρώην μέσος κατέγραψε 342 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, οι περισσότερες υπό την καθοδήγηση του Alex Ferguson, ενώ πρόσφατα ήταν και προπονητής της ομάδας κάτω των 18 ετών.

«Όταν είσαι υπάλληλος του συλλόγου, η δουλειά σου είναι να κάνεις το καλύτερο δυνατό για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», πρόσθεσε. «Είναι κάτι που προσπαθώ να ζω και να πιστεύω κάθε μέρα, οπότε ήταν καθησυχαστικό να το ακούσω και από εκείνον».

Ο Φλέτσερ είναι ο 11ος προπονητής της Γιουνάιτεντ - υπηρεσιακός ή μόνιμος - από τότε που ο Φέργκιουσον, ο πιο επιτυχημένος τεχνικός στην ιστορία του συλλόγου με 13 τίτλους Premier League και δύο Champions League, αποχώρησε το 2013. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην 6η θέση της βαθμολογίας με 31 βαθμούς σε 20 αγώνες.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σύντομα και στις άλλες πόλεις «Με τους θεούς του Ολύμπου»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Φελλάς σφυρίζει το ντέρμπι στην Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει αποφασισμένη η Ένωση και θέλει πρόκριση μέσα στο Δασάκι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Πλήρωσε» αυτά που είπε... και αποτελεί παρελθόν ο Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Αν το πράξει για 6η φορά...

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στον αγώνα ΕΝΠ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώθηκε ο δανεισμός του Στέφανου Χαραλάμπους από τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φλέτσερ ζήτησε την «ευλογία» του Φέργκιουσον πριν αναλάβει υπηρεσιακός στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήρθε η ώρα να ανακάμψει

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η Νάπολι «κοιτάζει» τον Ντόβμπικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρεζ: «Όταν κέρδιζα τον Φερστάπεν στη Red Bull υπήρχε πρόβλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

«Έσβησε» στο τάι μπρέικ το όνειρο της πρόκρισης

Τένις

|

Category image

«Ξεκαθάρισμα μετά τη συνάντηση με Τιμούρ – Υπογράφει ο Κάλστρομ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη