Πάφος FC: Να επανέλθει και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον συμπολίτη

Με τον Σοφιάν Σερφά να εκτελεί προσωρινά χρέη προπονητή, η Πάφος FC υποδέχεται απόψε (07/01, 17:00) τον Ακρίτα Χλώρακας στο «Στέλιος Κυριακίδης», για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου.

Οι κυανόλευκοι, ως γηπεδούχοι, στοχεύουν ξεκάθαρα στο εισιτήριο για τα προημιτελικά, απέναντι στην άλλη ομάδα της πόλης, σε ένα παιχνίδι όπου η πρόκριση αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο. Στόχος επίσης είναι και μια καλή εμφάνιση θέλωντας να αφήσει πίσω το κακό πρόσωπο που έδειξε στη Λεμεσό την προηγούμενη Κυριακή.

Παρά το ερωτηματικό γύρω από τις επιλογές του 41χρονου τεχνικού, η λογική θέλει την Πάφο να προχωρά σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενες υποχρεώσεις.