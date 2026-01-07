ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάφος FC: Να επανέλθει και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον συμπολίτη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πάφος FC: Να επανέλθει και να πάρει την πρόκριση απέναντι στον συμπολίτη

Μονόδρομος η πρόκριση απέναντι στον Ακρίτα

Με τον Σοφιάν Σερφά να εκτελεί προσωρινά χρέη προπονητή, η Πάφος FC υποδέχεται απόψε (07/01, 17:00) τον Ακρίτα Χλώρακας στο «Στέλιος Κυριακίδης», για τη δεύτερη φάση του Κυπέλλου.

Οι κυανόλευκοι, ως γηπεδούχοι, στοχεύουν ξεκάθαρα στο εισιτήριο για τα προημιτελικά, απέναντι στην άλλη ομάδα της πόλης, σε ένα παιχνίδι όπου η πρόκριση αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στόχο. Στόχος επίσης είναι και μια καλή εμφάνιση θέλωντας να αφήσει πίσω το κακό πρόσωπο που έδειξε στη Λεμεσό την προηγούμενη Κυριακή. 

Παρά το ερωτηματικό γύρω από τις επιλογές του 41χρονου τεχνικού, η λογική θέλει την Πάφο να προχωρά σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα, καθώς ακολουθεί απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενες υποχρεώσεις.

Κατηγορίες

ΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η Μπαρτσελόνα έριξε πεντάρα στη Μπιλμπάο και περιμένει Ατλέτικο ή Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δημιούργησε νέα δεδομένα στη Β' κατηγορία η τιμωρία της Καρμιώτισσας

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Προσπάθησε αρκετά όμως δεν απέφυγε την ήττα η Εθνική Χάντμπολ

Χαντμπολ

|

Category image

Υποψηφιότητα Κίκε Φλόρες για την Πάφο FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Κύπελλο Coca-Cola: Τα πρώτα τρία εισιτήρια και τι ακολουθεί

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Αφαίρεση βαθμών, κεκλεισμένων και αποκλεισμός ενός χρόνου για το ξύλο στον δαιτητή

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πρόκριση της Ένωσης επί του Εθνικού

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Πέρασε στα προημιτελικά του κυπέλλου ο ΟΦΗ και βρίσκει την ΑΕΚ!

Ελλάδα

|

Category image

«Αυτά έχει το ποδόσφαιρο»

ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

|

Category image

«Οι προηγούμενες μέρες ήταν δύσκολες και περίεργες, προχωράμε…»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

«Μεγάλη πρόκληση, χάσαμε από το ΑΠΟΕΛ με πέναλτι – Αν πω την άποψή μου, ίσως δεν αρέσει»

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι τα κατάφερε ο ΑΠΟΕΛ απέναντι στην ΑΠΕΑ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ζόρικη πρόκριση της Πάφος FC με «ήρωα» τον Άντερσον

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Απόλυτα ξεκάθαρος για τις μεταγραφές ο Γκαρσία, με μήνυμα προς τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Στο κύπελλο «πετάει» η Ένωση και με διπλό στην οκτάδα!

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Διαβαστε ακομη