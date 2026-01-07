Πέρεζ: «Όταν κέρδιζα τον Φερστάπεν στη Red Bull υπήρχε πρόβλημα»

Ο Σέρχιο Πέρεζ επιστρέφει στη Formula 1 με την Cadillac, έπειτα από ένα χρόνο απουσίας. Ο Μεξικανός οδηγός θα βρεθεί ξανά σε μονοθέσια μετά από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν και έτρεξε στο τελευταίο του grand prix με την Red Bull.

Πλέον στο πλευρό του θα έχει τον Βάλτερι Μπότας και θα έχουν ένα εκρηκτικό δίδυμο, με αρκετή εμπειρία και ταλέντο. Η επιστροφή του στις πίστες ήρθε μαζί με μια... άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη. Ο Πέρεζ αναφέρθηκε στα χρόνια του στη Red Bull και πως ήταν η ζωή του με τον Μαξ Φερστάπεν.

Partnering Max Verstappen is the 'worst job' in F1, says Sergio Perez pic.twitter.com/L6RaMfZEdw — ESPN F1 (@ESPNF1) January 6, 2026

