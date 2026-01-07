Η Νάπολι «κοιτάζει» τον Ντόβμπικ

Το ενδεχόμενο μεταγραφής του Λορέντσο Λούκα από την Νάπολι στην Μπενφίκα, φαίνεται αρκετά πιθανό και κατά συνέπεια οι διοικούντες τους «παρτενοπέι» αναζητούν τον αντικαταστάτη του για την «γραμμή κρούσης» της ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του «Sky Sports», εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του Αρτέμ Ντόβμπικ της Ρόμα, καθώς ο 28χρονος Ουκρανός επιθετικός αποτελεί μία εξαιρετική περίπτωση, ενώ όπως όλα δείχνουν δεν βρίσκεται στον βασικό σχεδιασμό του Τζιανπιέρο Γκασπερίνι.

Ο Ντόβμπικ αποτελεί επιλογή του προπονητή της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε και του αθλητικού διευθυντή, Τζιοβάνι Μάνα και κατά πάσα πιθανότητα θ' αποκτηθεί με την μορφή δανεισμού, χωρίς ν' αποκλείεται και μία «κανονική» μεταγραφή.

ΑΠΕ-ΜΠΕ