«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

Δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιον από την εμφάνιση του Απόλλωνα απέναντι στην Πάφο, καθώς όλοι οι παίκτες συνέβαλαν στο μέγιστο. Ωστόσο, ο Μόργκαν Μπράουν δείχνει να βρίσκει ξανά τον εαυτό του υπό τις οδηγίες του Λόσαδα. Έτρεξε πολλά χιλιόμετρα, μοίρασε παιχνίδι, έκλεψε μπάλες και ήταν από τους πιο πολύτιμους των κυανολεύκων.

Μάλιστα, με τον Αργεντινό στον πάγκο, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Άγγλος ολοκληρώνει δύο συνεχόμενα 90λεπτα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής.

Α.Β.