ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

Σημαντική ήταν η συμβολή του Άγγλου

Δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιον από την εμφάνιση του Απόλλωνα απέναντι στην Πάφο, καθώς όλοι οι παίκτες συνέβαλαν στο μέγιστο. Ωστόσο, ο Μόργκαν Μπράουν δείχνει να βρίσκει ξανά τον εαυτό του υπό τις οδηγίες του Λόσαδα. Έτρεξε πολλά χιλιόμετρα, μοίρασε παιχνίδι, έκλεψε μπάλες και ήταν από τους πιο πολύτιμους των κυανολεύκων.

Μάλιστα, με τον Αργεντινό στον πάγκο, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Άγγλος ολοκληρώνει δύο συνεχόμενα 90λεπτα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο προπονητής.

 

Α.Β.

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σύντομα και στις άλλες πόλεις «Με τους θεούς του Ολύμπου»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Φελλάς σφυρίζει το ντέρμπι στην Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πάει αποφασισμένη η Ένωση και θέλει πρόκριση μέσα στο Δασάκι

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

«Πλήρωσε» αυτά που είπε... και αποτελεί παρελθόν ο Ανγκιέλσκι

ΑΕΚ

|

Category image

Αν το πράξει για 6η φορά...

ΑΕΛ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στον αγώνα ΕΝΠ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ανανεώθηκε ο δανεισμός του Στέφανου Χαραλάμπους από τον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ο Φλέτσερ ζήτησε την «ευλογία» του Φέργκιουσον πριν αναλάβει υπηρεσιακός στη Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Φίλιπ Μαξ από τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

«Αναγεννημένος» ο Μπράουν με τον Λοσάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήρθε η ώρα να ανακάμψει

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Η Νάπολι «κοιτάζει» τον Ντόβμπικ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πέρεζ: «Όταν κέρδιζα τον Φερστάπεν στη Red Bull υπήρχε πρόβλημα»

AUTO MOTO

|

Category image

«Έσβησε» στο τάι μπρέικ το όνειρο της πρόκρισης

Τένις

|

Category image

«Ξεκαθάρισμα μετά τη συνάντηση με Τιμούρ – Υπογράφει ο Κάλστρομ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη