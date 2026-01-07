«Έσβησε» στο τάι μπρέικ το όνειρο της πρόκρισης

Το μεικτό διπλό έκρινε την έκβαση της σειράς ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ στα προημιτελικά του φετινού United Cup, που φιλοξενείται στο Περθ της Αυστραλίας. Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με 2-0 σετ από την Κόκο Γκοφ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 2-0 σετ του Τέιλορ Φριτζ κι έτσι όλα κρίθηκαν στο τελευταίο παιχνίδι.

Εκεί έγινε μεγάλη μάχη και η πρόκριση στα ημιτελικά παίχτηκε στο τάι μπρέικ. Το ελληνικό δίδυμο έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, τα έδωσε όλα, αλλά “λύγισε” στο τέλος και οι ΗΠΑ συνεχίζουν στη διοργάνωση. Κόκο Γκοφ και Κρίστιαν Χάρισον επικράτησαν στις λεπτομέρειες με 2-1 σετ (4-6, 6-4, 10-8) και περιμένουν στην τετράδα, είτε την Αυστραλία, είτε την Πολωνία.

Ertsports