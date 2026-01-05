Ο πρώτος παίκτης της Γιουνάιτεντ που μίλησε για την απόλυση του Αμορίν

Ο Χάρι Μαγκουάιρ αισθάνθηκε ότι οφείλει πολλά στον Ρούμπεν Αμορίν και ήθελε να το εκφράσει δημοσίως μετά την απόλυση του Πορτογάλου.

Ο Μαγκουάιρ από αποδιοπομπαίος τράγος, έφτασε να γίνει μέχρι και ήρωας και ένας από τους πιο αξιόπιστους ποδοσφαιριστές του ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην εποχή του Αμορίν στον σύλλογο.

Γι’ αυτό και μετά την απόλυση του Πορτογάλου από την τεχνική ηγεσία, ο Άγγλος αμυντικός έγινε ο πρώτος που μίλησε για τον πρώην προπονητή του, αναρτώντας μια κοινή φωτογραφία τους στα social media και γράφοντας:

«Σε ευχαριστώ για όλα, εύχομαι τα καλύτερα για τη συνέχεια».

