Κόντε: «Δεν είμαστε έτοιμοι να κυριαρχήσουμε, δεν είμαστε καν κοντά, η μάχη για την τετράδα θα είναι δύσκολη»

Η Νάπολι κατέκτησε το Σούπερ Καπ Ιταλίας νικώντας με σκορ 2-0 την Μπολόνια! Ο Αντόνιο Κόντε μίλησε μετά το παιχνίδι, εξέφρασε φυσικά τη χαρά του για τον τίτλο, ωστόσο ο έμπειρος προπονητής ανέφερε πως η ομάδα του ακόμα δεν είναι έτοιμη να κυριαρχήσει στο ιταλικό πρωτάθλημα και τόνισε πως η μάχη για την τετράδα θα είναι αρκετά δύσκολη.

«Πάνω απ’ όλα, πρέπει να δοθούν συγχαρητήρια στoυς παίκτες μου γιατί έπαιξαν ένα άψογο τουρνουά. Στα αποδυτήρια, υπήρχε η επιθυμία να δοθεί αυτό το τρόπαιο σε εμάς και τους οπαδούς και να έχουμε καλά Χριστούγεννα.

Στο ποδόσφαιρο, μόνο οι νίκες μένουν στη μνήμη σου. Στους ημιτελικούς νικήσαμε μια σπουδαία ομάδα όπως η Μίλαν αλλά αυτό που μετράει είναι ποιος κερδίζει τα τρόπαια.

Έχω χάσει πολλούς τελικούς στην καριέρα μου, και αυτό με έχει κάνει πιο αποφασιστικό γιατί δεν θέλεις να ξαναζήσεις τόσο οδυνηρές στιγμές. Όταν φτάνεις στον τελικό, πρέπει να βάλεις το κερασάκι στην τούρτα», ανέφερε αρχικά ο Ιταλός τεχνικός και συνέχισε:

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι η Νάπολι είναι έτοιμη να κυριαρχήσει εντός των συνόρων απέναντι σε Ίντερ, Μίλαν και Γιουβέντους. Πέρυσι κερδίσαμε το πρωτάθλημα έχοντας ένα μικρό ρόστερ, φέτος έχουμε φέρει πολλούς παίκτες αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να κυριαρχήσουμε.

Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι, δεν είμαστε καν κοντά. Αυτή τη σεζόν η μάχη για την τετράδα θα είναι δύσκολη, πρέπει να είμαστε ταπεινοί και να δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε.

sport-fm.gr