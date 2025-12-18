Κόβει τον Τσιμίκα ο Γκασπερίνι!

Το φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου βρήκε τον Κώστα Τσιμίκα να μετακομίζει από την Λίβερπουλ στην Ρόμα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει ο διεθνής αριστερός μπακ να παραμένει το συγκεκριμένο διάστημα στην αιώνια πόλη.

Αν και μετράει ήδη 11 συμμετοχές με τους τζαλορόσι σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A), αρκετά είναι τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα που ανέφεραν πως δεν έπεισε τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με την “Corriere dello Sport” να αναφέρει μάλιστα την Πέμπτη (18/12) πως η Ρόμα σκέφτεται να διακόψει τον Ιανουάριο τον δανεισμό του.

“Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα. Η απόφαση για τον τερματισμό των δανεισμών των δύο παικτών λέγεται πως οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Πράγματι, αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος από την πλευρά του, τούς δίνει ολοένα και λιγότερο χρόνο παιχνιδιού. Μια πιθανή επιστροφή των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα άνοιγε οικονομικές ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες.

Οι παίκτες που θα αποχωρήσουν επηρεάζουν άμεσα την Ρόμα αφού έτσι θα μπορέσει να μειώσει τον ισολογισμό της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για νέες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, ειδικά ενόψει των σημαντικών αγωνων που ακολουθούν στη Serie A και στο Europa League”, αναφέρει το ρεπορτάζ της “Corriere dello Sport”.

