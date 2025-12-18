ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κόβει τον Τσιμίκα ο Γκασπερίνι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Κόβει τον Τσιμίκα ο Γκασπερίνι!

O Κώστας Τσιμίκας φαίνεται πως δεν έχει πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στους πρώτους μήνες παρουσίας του στο “Ολίμπικο”, με την “Corriere dello Sport” να αναφέρει σε δημοσίευμά της πως η Ρόμα εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει τον Ιανουάριο τον δανεισμό του από την Λίβερπουλ.

Το φινάλε της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου βρήκε τον Κώστα Τσιμίκα να μετακομίζει από την Λίβερπουλ στην Ρόμα με τη μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν, ωστόσο παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει ο διεθνής αριστερός μπακ να παραμένει το συγκεκριμένο διάστημα στην αιώνια πόλη.

Αν και μετράει ήδη 11 συμμετοχές με τους τζαλορόσι σε όλες τις διοργανώσεις (7 για την Serie A), αρκετά είναι τα δημοσιεύματα το τελευταίο διάστημα που ανέφεραν πως δεν έπεισε τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, με την “Corriere dello Sport” να αναφέρει μάλιστα την Πέμπτη (18/12) πως η Ρόμα σκέφτεται να διακόψει τον Ιανουάριο τον δανεισμό του.

“Οι Τσιμίκας και Μπέιλι, και οι δύο δανεικοί, είναι πιθανό να φύγουν από τη Ρόμα τον Ιανουάριο για να επιστρέψουν στη Λίβερπουλ και την Άστον Βίλα, αντίστοιχα. Η απόφαση για τον τερματισμό των δανεισμών των δύο παικτών λέγεται πως οφείλεται σε τεχνικούς λόγους.

Πράγματι, αμφότεροι δεν έχουν πείσει τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος από την πλευρά του, τούς δίνει ολοένα και λιγότερο χρόνο παιχνιδιού. Μια πιθανή επιστροφή των Τσιμίκα και Μπέιλι στις ομάδες τους θα άνοιγε οικονομικές ευκαιρίες για νεοεισερχόμενους παίκτες.

Οι παίκτες που θα αποχωρήσουν επηρεάζουν άμεσα την Ρόμα αφού έτσι θα μπορέσει να μειώσει τον ισολογισμό της και να συγκεντρώσει κεφάλαια για νέες μεταγραφές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της, ειδικά ενόψει των σημαντικών αγωνων που ακολουθούν στη Serie A και στο Europa League”, αναφέρει το ρεπορτάζ της “Corriere dello Sport”.

sport24.gr 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με «όπλο» την προϊστορία για κέρδος στην Πάφο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ρίχνει γέφυρες επιστροφής στην Αγγλία ο Ρούμπεν Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παραμένει η ποινή της ΑΕΛ, απορρίφθηκε η έφεσή της

ΑΕΛ

|

Category image

«Ζεστό» ενδιαφέρον της ΑΕΛ για Παρούτη που ζήτησε να φύγει από την Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Λοσάδα... συστήνεται στον κόσμο του Απόλλωνα - «Γεννήθηκα με πίεση και άγχος»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Κύπρος ανοίγει νέα εποχή αθλητικής παιδείας με το πρόγραμμα «Δημήτριος Βικέλας»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Μοίρασαν δώρα και χαμόγελα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Στα 353 δισεκατομμύρια δολάρια η αξία των 50 πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η απόφαση ήταν εύκολη στην Ένωση όμως το θέμα είναι οι διακανονισμοί...

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Επέλεξε... ΑΕΠ ο Νεοφυτίδης!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Σενάρια για Τσάβι στην Τσέλσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Επέστρεψε ο Τσέριν, εξετάσεις για Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Οι 300.000 που... γλιτώθηκαν και οι «πιέσεις»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Μάντσεστερ Σίτι: Αυτόν τον προπονητή σκέφτονται εάν φύγει ο Γκουαρδιόλα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Tα Αστέρια του Κυπριακού Ποδοσφαίρου «παίζουν δυνατά με γαλατάκι» - Δράση από Xαραλαμπίδης Κρίστης και ΠΑ.Σ.Π.

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη