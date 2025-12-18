Η απόφαση ήταν εύκολη στην Ένωση όμως το θέμα είναι οι διακανονισμοί...

Μετά την απόφαση να τεθούν εκτός πλάνων οκτώ ποδοσφαιριστές, η διοίκηση της Ένωσης πέρασε στη δεύτερη φάση, που αφορά τη λύση των συμβολαίων.

Η απόφαση για να τεθούν εκτός πλάνων ήταν εύκολη όμως από την άλλη είναι στη μέση και το οικονομικό. Με λίγα λόγια οι παίκτες θα πρέπει να αποζημιωθούν. Είτε εφάπαξ ολόκληρα τα συμβόλαια τους, είτε με διακανονισμούς. Για αυτό και η διοίκηση επεξεργάζεται τρόπους για να βγουν τα διαζύγια. Ήδη αποχώρησαν Λόχαν και Ροντρίκο ενώ οι άλλοι έξι είναι οι Ντίρα, Κούστερ, Έντσον, Μπαλούα, Κάναντι και Λάτσα.

Στο μεταξύ, ο Γιώργος Κοσμάς συνεχίζει την προετοιμασία για τον αγώνα του Σαββάτου στο «Τάσος Μάρκου» με τον Ακρίτα. Ένα παιχνίδι που η Ένωση στοχεύει στην πρώτη της νίκη.