ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

Ο «Αίαντας» επικράτησε με 2-0 της Φέγενορντ και σκαρφάλωσε και πάλι στην 3η θέση της Eredivisie.

Πιο εύστοχος, πιο κυνικός, πιο ρεαλιστής ο Άγιαξ πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Φέγενορντ (2-0) και μαζί μία μεγάλη βαθμολογική ανάσα.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Ρότερνταμ μπαίνει σε περίοδο μεγάλης εσωστρέφειας και η θέση του Ρόμπιν Φαν Πέρσι κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής.

Το γρήγορο γκολ του Ντάβι Κλάασεν (13') έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ, με την Φέγενορντ να αναλαμβάνει άμεσα τον έλεγχο, αλλά να έχει σωρεία χαμένων ευκαιριών.

Ο Άγιαξ άντεξε την πίεση και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Μόκιο, που έγραψε το 2-0 και έφερε τον Άγιαξ ξανά μόνο στην τρίτη θέση, αλλά στο -14 από την κορυφή.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για ΑΕΚ, Ραπίντ, Νεοφύτου και Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ντουμπόφ, Γεωργίου και Καρσέδο στα επίσημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πραστίτης: «Μόνοι απέναντι σε όλους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπερδεμένη ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παλικάρι στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από αγώνες της 12ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Ο Ολυμπιακός έχει DNA πρωταθλητισμού»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, πιο απογοητευτική η εικόνα του πρώτου μέρους»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία στο ΓΣΠ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χάαλαντ και Φόντεν «σκότωσαν» την Κρίσταλ Πάλας και η Σίτι κρατά επαφή με την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός των εννιά παικτών έστησε μπλόκο στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι «εκλεκτοί» Ράτζκοφ στη μάχη με τον Απόλλωνα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη