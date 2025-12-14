Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

Πιο εύστοχος, πιο κυνικός, πιο ρεαλιστής ο Άγιαξ πήρε το μεγάλο ντέρμπι με την Φέγενορντ (2-0) και μαζί μία μεγάλη βαθμολογική ανάσα.

Την ίδια στιγμή, η ομάδα του Ρότερνταμ μπαίνει σε περίοδο μεγάλης εσωστρέφειας και η θέση του Ρόμπιν Φαν Πέρσι κρίνεται εξαιρετικά επισφαλής.

Το γρήγορο γκολ του Ντάβι Κλάασεν (13') έβαλε τους γηπεδούχους μπροστά στο σκορ, με την Φέγενορντ να αναλαμβάνει άμεσα τον έλεγχο, αλλά να έχει σωρεία χαμένων ευκαιριών.

Ο Άγιαξ άντεξε την πίεση και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων βρήκε και δεύτερο γκολ με τον Μόκιο, που έγραψε το 2-0 και έφερε τον Άγιαξ ξανά μόνο στην τρίτη θέση, αλλά στο -14 από την κορυφή.