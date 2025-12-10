Μουντιάλ 2026: Αίγυπτος και Ιράν διαμαρτύρονται στη FIFA για τον ορισμό του αγώνα τους ως «Pride Match»

Σύμφωνα με τις δύο ομοσπονδίες, η FIFA ενημερώθηκε με ξεχωριστές επιστολές, όπου εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση των διοργανωτών. Εκπρόσωποι και των δύο πλευρών έκαναν λόγο για «παράλογη ενέργεια» και δήλωσαν πως δεν πρόκειται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε δράση σχετίζεται με τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότ

Ο αγώνας Αιγύπτου – Ιράν έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου στο Σιάτλ και έχει επιλεγεί ως μέρος των εκδηλώσεων του Μουντιάλ που θα τιμούν την Pride Week. Παράλληλα με την αναμέτρηση, θα πραγματοποιηθούν Pride παρελάσεις και άλλα σχετικά events στα περίχωρα της πόλης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο στην Αίγυπτο όσο και στο Ιράν η ομοφυλοφιλία αποτελεί ποινικό αδίκημα, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την αντίδραση των δύο ομοσπονδιών στις πρωτοβουλίες της FIFA.

⚡️BREAKING



Egypt and Iran are unhappy with FIFA



The World Cup match between Iran and Egypt in the US has been designated as a "Pride match" in support of the LGBTQ community



However, homosexuality is punishable by law in both countries pic.twitter.com/Te3DlRBgD2 — Iran Observer (@IranObserver0) December 9, 2025

sdna.gr