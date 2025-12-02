«Η Λίβερπουλ θέλει να πουλήσει τον Τσιμίκα μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του»

Από το περασμένο καλοκαίρι, ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίζεται με τη φανέλα της Ρόμα, με τον διεθνή οπισθοφύλακα να υπογράφει στους «τζιαλορόσι» ως δανεικός από την Λίβερπουλ για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Αρκετές ομάδες, μεταξύ τους η Λιντς και η Μαρσέιγ είχαν δείξει το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή αμυντικό, ο οποίος εν τέλει κατέληξε στην Ρόμα, με την οποία έως τώρα έχει καταγράψει 10 συμμετοχές, έχοντας μία ασίστ. Όμως, όπως φαίνεται ούτε εκεί έχει βρει την ποδοσφαιρική του Ιθάκη, μιας και αναμένεται να γυρίσει στην Λίβερπουλ το καλοκαίρι, μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του στον σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας.

