Σύλληψη πρώην διεθνούς Άγγλου ποδοσφαιριστή

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο άνδρας, που υπήρξε και διεθνής με την Εθνική Αγγλίας τη δεκαετία του 2010, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ κατά τη διάρκεια ελέγχου διαβατηρίων, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς το εξωτερικό το βράδυ της Κυριακής (30/11).

Οι αρμόδιες αρχές παρενέβησαν εγκαίρως και τον προσήγαγαν, στο πλαίσιο έρευνας που είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από την αστυνομία του Έσσεξ. Η καταγγελία της πρώην συντρόφου του ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής είχε επιχειρήσει να τη βιάσει ενώ βρίσκονταν σε σχέση.

Μετά την προσαγωγή του, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

sdna.gr