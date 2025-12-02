ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σύλληψη πρώην διεθνούς Άγγλου ποδοσφαιριστή

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Σύλληψη πρώην διεθνούς Άγγλου ποδοσφαιριστή

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο η είδηση της σύλληψης ενός πρώην ποδοσφαιριστή της Premier League, ο οποίος φέρεται ως ύποπτος για απόπειρα σεξουαλικής επίθεσης κατόπιν καταγγελίας πρώην συντρόφου του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο άνδρας, που υπήρξε και διεθνής με την Εθνική Αγγλίας τη δεκαετία του 2010, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ κατά τη διάρκεια ελέγχου διαβατηρίων, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση προς το εξωτερικό το βράδυ της Κυριακής (30/11).

Οι αρμόδιες αρχές παρενέβησαν εγκαίρως και τον προσήγαγαν, στο πλαίσιο έρευνας που είχε ξεκινήσει αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από την αστυνομία του Έσσεξ. Η καταγγελία της πρώην συντρόφου του ανέφερε ότι ο ποδοσφαιριστής είχε επιχειρήσει να τη βιάσει ενώ βρίσκονταν σε σχέση.

Μετά την προσαγωγή του, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται.

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αποστολή επαναφοράς στον σωστό δρόμο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη πρώην διεθνής Άγγλος για απόπειρα βιασμού

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η Λίβερπουλ θέλει να πουλήσει τον Τσιμίκα μόλις ολοκληρωθεί ο δανεισμός του»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νέα εποχή για την ασφάλεια στα γήπεδα – Η Κύπρος μέλος της Σύμβασης του Saint-Denis

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Συναρπαστική «μάχη» για τον κορυφαίο σκόρερ στην Ευρώπη

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Sold out το Παναθηναϊκός - Βαλένθια

EUROLEAGUE

|

Category image

Δείχνει στοιχεία μεγάλου φορ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ευκαιρία της να ανακάμψει

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LaLiga: Διήμερο με ντέρμπι Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο και Μπιλμπάο-Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Όπως ήρθε… φεύγει ο Τράφορντ από την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

(ΕΠ 4) After Derby: Η λαχτάρα που έγινε χαρά και η χαρά που έγινε κατήφεια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ο Σταφυλίδης έσβησε κεράκια και έστειλε το δικό του μήνυμα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Futsal: Τα ζευγάρια της Α’ και Β’ Φάσης του Κυπέλλου

Φούτσαλ

|

Category image

Στη 17η θέση η Κάλια Αντωνίου στο Πανευρωπαϊκό

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αυτό θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Τεττέη με τον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη