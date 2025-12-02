Υπερυπολογιστής προβλέπει τα φαβορί του Μουντιάλ 2026!

Με την κλήρωση του Μουντιάλ 2026 ενόψει (στις 5/12 στο «Kennedy Center» της Ουάσινγκτον, στις 12:00 τοπική ώρα, 19:00 ώρα Ελλάδας) ένας υπερυπολογιστής δίνει τα δικά του προγνωστικά για το ποιες Εθνικές ομάδες συγκαταλέγονται στα φαβορί για την κατάκτηση της κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωσης σε επίπεδο χωρών.

Κι αν κάποτε είχαμε κλασικά φαβορί όπως η Βραζιλία και η Γερμανία, τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει.

Σύμφωνα με το Super Computer της Opta η νυν πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία μπορεί να δίνεται ως το πρώτο φαβορί (με ποσοστά 17,1%) για να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο, όμως η νυν κάτοχος του Παγκοσμίου Κυπέλλου Αργεντινή δίνεται «μόλις» ως 4ο φαβορί. Ισως επειδή πλέον το μεγάλο αστέρα της ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στο «κατώφλι» των 40.

Και το εντυπωσιακό δεν είναι ότι πάνω από την Αργεντινή (4η με 8,7%) φιγουράρει η ισχυρή Γαλλία του Εμπαμπέ (2η με 14,1%).), αλλά ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή πιο πιθανό (3ο φαβορί) να κατακτήσει το Μουντιάλ 2026 είναι η Αγγλία (3η με 11,8%)! Μια χώρα που αντικειμενικά διαθέτει το κορυφαίο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου του κόσμου, αλλά η οποία σαν Εθνική ομάδα πηγαίνει από τη μία παταγώδη αποτυχία στην άλλη.

Με τη νέα προσπάθεια όμως που γίνεται τα τελευταία χρόνια στα «Τρία λιοντάρια» υπό τις οδηγίες του Τόμας Τούχελ

Οι επόμενες θέσεις προκαλούν ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση, καθώς η Εθνική Γερμανίας των τεσσάρων κατακτήσεων δίδεται μόλις 5η (7,1%), έχοντας χάσει την «σκληροτράχηλη» ταυτότητά της τα τελευταία χρόνια.

Ακόμη πιο χαμηλά έχει… πέσει η Εθνική Βραζιλίας του Κάρλο Αντσελότι που παρά τις πέντε κατακτήσεις (περισσότερες από κάθε άλλη Εθνική) είναι 7η με ποσοστό μόλις 5,2%.

Ενδιάμεσα, στην 6η θέση δηλαδή συναντάμε την Πορτογαλία του 40χρονου Κριστιάνο Ρονάλντο με ποσοστό 6,6%

Παρακάτω οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για το Μουντιάλ 2026

𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟔: Pre-Draw Predictions 📈



Ahead of the FIFA World Cup 2026 draw on Friday 5 December, the Opta supercomputer has produced it’s early predictions for this summer’s tournament in North America.



Here are the results. pic.twitter.com/3Spwslmxrr — Opta Analyst (@OptaAnalyst) December 1, 2025

in.gr