Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο

Δύσκολη αλλά υπερπολύτιμη νίκη για την ομάδα του Κόντε.

Μετά τη βαριά ήττα της περασμένης Κυριακής (25/1) από τη Γιουβέντους στο Τορίνο (3-0) και την εντός έδρας που ακολούθησε στις 28/1 από την Τσέλσι με 2-3 κι έφερε τον αποκλεισμό από το Champions League, η Νάπολι έστω και δύσκολα κατάφερε να βγάλει αντίδραση.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, αυτή τη φορά εκμεταλλεύθηκε την έδρα της, νίκησε με 2-1 την εκ των ουραγών της Serie A, Φιορεντίνα και προσωρινά μείωσε στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ, διατηρώντας «ζωντανές» τις όποιες ελπίδες έχει για να κάνει το back to back.

Νωρίτερα, η Σασουόλο... έσπρωξε την Πίζα ακόμη πιο βαθιά προς τον υποβιβασμό στη Serie B, επικρατώντας με 3-1 στο «Ρομέο Ανκονετάνι».

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Λάτσιο-Τζένοα 3-2

(56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)

Πίζα-Σασουόλο 1-3

(51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)

Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1

(11' Βεργκάρα, 49' Χουάν Ζεσούς - 57' Σόλομον)

Κάλιαρι-Βερόνα 21:45

Τορίνο-Λέτσε 1/2

Κόμο-Αταλάντα 1/2

Κρεμονέζε-Ίντερ 1/2

Πάρμα-Γιουβέντους 1/2

Ουντινέζε-Ρόμα 2/2

Μπολόνια-Μίλαν 3/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)

Ίντερ 52

Μίλαν 47

Νάπολι 46 -23αγ.

Ρόμα 43

Γιουβέντους 42

Κόμο 40

Αταλάντα 35

Λάτσιο 32 -23αγ.

Μπολόνια 30

Ουντινέζε 29

Σασουόλο 29 -23αγ.

Κάλιαρι 25

Τζένοα 23 -23αγ.

Κρεμονέζε 23

Πάρμα 23

Τορίνο 23

Λέτσε 18

Φιορεντίνα 17 -23αγ.

Βερόνα 14

Πίζα 14 -23αγ.

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη