Αντέδρασε η Νάπολι κι έμεινε «ζωντανή» για τον τίτλο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δύσκολη αλλά υπερπολύτιμη νίκη για την ομάδα του Κόντε.
Μετά τη βαριά ήττα της περασμένης Κυριακής (25/1) από τη Γιουβέντους στο Τορίνο (3-0) και την εντός έδρας που ακολούθησε στις 28/1 από την Τσέλσι με 2-3 κι έφερε τον αποκλεισμό από το Champions League, η Νάπολι έστω και δύσκολα κατάφερε να βγάλει αντίδραση.
Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε, αυτή τη φορά εκμεταλλεύθηκε την έδρα της, νίκησε με 2-1 την εκ των ουραγών της Serie A, Φιορεντίνα και προσωρινά μείωσε στο -6 από την πρωτοπόρο Ίντερ, διατηρώντας «ζωντανές» τις όποιες ελπίδες έχει για να κάνει το back to back.
Νωρίτερα, η Σασουόλο... έσπρωξε την Πίζα ακόμη πιο βαθιά προς τον υποβιβασμό στη Serie B, επικρατώντας με 3-1 στο «Ρομέο Ανκονετάνι».
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Λάτσιο-Τζένοα 3-2
(56' πέν. Πέδρο, 62' Τέιλορ, 90'+10 πέν. Κατάλντι - 57' Μαλινόφσκι, 75' Βιτίνια)
Πίζα-Σασουόλο 1-3
(51' Αμπισερ - 25' Μπεράρντι, 45'+1 αυτ. Καρατσιόλο, 58' Κονέ)
Νάπολι-Φιορεντίνα 2-1
(11' Βεργκάρα, 49' Χουάν Ζεσούς - 57' Σόλομον)
Κάλιαρι-Βερόνα 21:45
Τορίνο-Λέτσε 1/2
Κόμο-Αταλάντα 1/2
Κρεμονέζε-Ίντερ 1/2
Πάρμα-Γιουβέντους 1/2
Ουντινέζε-Ρόμα 2/2
Μπολόνια-Μίλαν 3/2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 22 αγώνες)
Ίντερ 52
Μίλαν 47
Νάπολι 46 -23αγ.
Ρόμα 43
Γιουβέντους 42
Κόμο 40
Αταλάντα 35
Λάτσιο 32 -23αγ.
Μπολόνια 30
Ουντινέζε 29
Σασουόλο 29 -23αγ.
Κάλιαρι 25
Τζένοα 23 -23αγ.
Κρεμονέζε 23
Πάρμα 23
Τορίνο 23
Λέτσε 18
Φιορεντίνα 17 -23αγ.
Βερόνα 14
Πίζα 14 -23αγ.