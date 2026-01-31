Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Κάρικ θέλει να φέρει πίσω στο «Θέατρο των Ονείρων» τον Ράσφορντ!

Παρ' ότι δεν είναι ακόμη σίγουρο αν θα παραμείνει προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ο Μάικλ Κάρικ κάνει ήδη όνειρα για την επόμενη ημέρα του συλλόγου!

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο 44χρονος τεχνικός έχει εντυπωσιαστεί με τις εμφανίσεις του Μάρκους Ράσφορντ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχοντας εκφράσει στη διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» πως τον θέλει πίσω για τη νέα σεζόν!

Ο 28χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός είχε παραχωρηθεί το περασμένο καλοκαίρι στους «μπλαουγκράνα» ως δανεικός με οψιόν αγοράς ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, μετρώντας μέχρι τώρα στη σεζόν 31 συμμετοχές με 9 γκολ και 12 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Τη δική του ξεχωριστή σημασία έχει το γεγονός πως Κάρικ και Ράσφορντ συνυπήρξαν στη Γιουνάιτεντ ως συμπαίκτες το 2016!