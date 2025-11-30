Bρήκε ξανά τον... δρόμο η Ίντερ με υπογραφή Μαρτίνες
ΓΗΠΕΔΟ
O Aργεντινός φορ είχε τον τρόπο κόντρα στην Πίζα.
Μετά από δύο απανωτές ήττες, σε πρωτάθλημα και Champions League από Μίλαν (1-0) και Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1), η Ίντερ επέστρεψε στα «τρίποντα».
Με δύο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες στο τελευταίο 20λεπτο της κανονικής διάρκειας της αναμέτρησης, οι «νερατζούρι» επικράτησαν 2-0 εκτός έδρας της Πίζα και πλησίασαν στο -1 από την πρωτοπόρο, Μίλαν.
Μένει να ξεκαθαρίσει η βαθμολογική θέση των δύο ομάδων του Μιλάνου, μετά το αποψινό μεγάλο ντέρμπι, Ρόμα - Νάπολι στο «Ολίμπικο».