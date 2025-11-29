Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga - έστω και προσωρινά - ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) η εορτάζουσα Μπαρτσελόνα!

Δίχως να θέλξει με την απόδοσή της και να βγάλει αντίδραση μετά το μεσοβδόμαδο βαρύ 3-0 από την Τσέλσι στο Champions League, η ομάδα του Χάνσι Φλικ έπαιξε όσο χρειαζόταν για να λυγίσει την Αλαβές στο Καμπ Νου με σκορ 3-1 για την 14η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος!

Ανήμερα της συμπλήρωσης των 126 ετών από την ίδρυσή τους, οι «μπλαουγκράνα» γιόρτασαν μαζί με το κοινό τους την τρίτη διαδοχική νίκη και 11 στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 34 πόντους και στο +2 από τη Ρεάλ που έχει ματς λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι σόκαραν αρχικά την Μπάρτσα, αφού στα πρώτα 48 δευτερόλεπτα άνοιξαν το σκορ με προβολή του Ιμπάνιεθ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Οι Καταλανοί αντέδρασαν άμεσα και με την αριστερή πτέρυγα να κάνει «πάρτι» με σέντρες και ανεβάσματα, οι Λαμίν Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο στο 8ο και 26ο λεπτό με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή έγραψαν το 2-1!

Στην επανάληψη, η Μπάρτσα ήλεγξε τον ρυθμό, έφτασε με αξιώσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να πετύχει και άλλο τέρμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Αλαβές αναθάρρυνε, άγχωσε τους γηπεδούχους με τις ευκαιρίες των Μπογιέ και Βιθέντε, με τον Ντάνι Όλμο να βγάζει την όποια πίεση από τους «μπλαουγκράνα» στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό σκορ μετά από ασίστ του Γιαμάλ.

Στο ματς που διεξήχθη νωρίτερα, Μαγιόρκα και Οσασούνα έμειναν στο 2-2 στην Πάρμα ντε Μαγιόρκα. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν αγκαλιά με τη νίκη χάρη στα τέρματα του Μουρίκι στο 62ο και 66ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν στο 82' με τον Γκαρθί και το 90+2' με τον Μπογιόμο, παραμένοντας αμφότερες οι ομάδες κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε 1-0

(56' Αραμπάρι)

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

(62' πεν., 66' Μουρίκι - 82' Γκαρθία, 90+2' Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

(8' Γιαμάλ, 26', 90+2' Ντάνι Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)

Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)

Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)