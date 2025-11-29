ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

Με τους Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο να ανατρέπουν την κατάσταση, η Μπαρτσελόνα επικράτησε 2-1 της Αλαβές στο Καμπ Νου και ανέβηκε - έστω και προσωρινά - στην κορυφή της La Liga!

Στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της La Liga - έστω και προσωρινά - ανέβηκε το βράδυ του Σαββάτου (29/11) η εορτάζουσα Μπαρτσελόνα!

Δίχως να θέλξει με την απόδοσή της και να βγάλει αντίδραση μετά το μεσοβδόμαδο βαρύ 3-0 από την Τσέλσι στο Champions League, η ομάδα του Χάνσι Φλικ έπαιξε όσο χρειαζόταν για να λυγίσει την Αλαβές στο Καμπ Νου με σκορ 3-1 για την 14η αγωνιστική του ισπανικού πρωταθλήματος!

Ανήμερα της συμπλήρωσης των 126 ετών από την ίδρυσή τους, οι «μπλαουγκράνα» γιόρτασαν μαζί με το κοινό τους την τρίτη διαδοχική νίκη και 11 στο φετινό πρωτάθλημα, φτάνοντας τους 34 πόντους και στο +2 από τη Ρεάλ που έχει ματς λιγότερο.

Οι γηπεδούχοι σόκαραν αρχικά την Μπάρτσα, αφού στα πρώτα 48 δευτερόλεπτα άνοιξαν το σκορ με προβολή του Ιμπάνιεθ έπειτα από εκτέλεση κόρνερ. Οι Καταλανοί αντέδρασαν άμεσα και με την αριστερή πτέρυγα να κάνει «πάρτι» με σέντρες και ανεβάσματα, οι Λαμίν Γιαμάλ και Ντάνι Όλμο στο 8ο και 26ο λεπτό με πλασέ από τη μεγάλη περιοχή έγραψαν το 2-1!

Στην επανάληψη, η Μπάρτσα ήλεγξε τον ρυθμό, έφτασε με αξιώσεις μπροστά από την αντίπαλη εστία, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να πετύχει και άλλο τέρμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Αλαβές αναθάρρυνε, άγχωσε τους γηπεδούχους με τις ευκαιρίες των Μπογιέ και Βιθέντε, με τον Ντάνι Όλμο να βγάζει την όποια πίεση από τους «μπλαουγκράνα» στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό σκορ μετά από ασίστ του Γιαμάλ.

Στο ματς που διεξήχθη νωρίτερα, Μαγιόρκα και Οσασούνα έμειναν στο 2-2 στην Πάρμα ντε Μαγιόρκα. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν αγκαλιά με τη νίκη χάρη στα τέρματα του Μουρίκι στο 62ο και 66ο λεπτό, με τους φιλοξενούμενους να απαντούν στο 82' με τον Γκαρθί και το 90+2' με τον Μπογιόμο, παραμένοντας αμφότερες οι ομάδες κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε 1-0

(56' Αραμπάρι)

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

(62' πεν., 66' Μουρίκι - 82' Γκαρθία, 90+2' Μπογιόμο)

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

(8' Γιαμάλ, 26', 90+2' Ντάνι Όλμο - 1' Ιμπάνιεθ)

Λεβάντε-Μπιλμπάο (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο (22:00)

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ (15:00)

Σεβίλλη-Μπέτις (17:15)

Θέλτα-Εσπανιόλ (19:30)

Τζιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00)

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)

 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ζούμε όλοι στην ίδια πόλη»: Μήνυμα για ντέρμπι χωρίς έκτροπα έστειλαν διοικήσεις Απόλλωνα-ΑΕΛ και Αστυνομία

Category image

Σπουδαία Μονακό, ανάγκασε την Παρί Σεν Ζερμέν στην πρώτη εγχώρια ήττα της μετά από 2 μήνες!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μαυροπράσινη απόδραση από το Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτό το σημαντικό γρανάζι έμεινε εκτός αποστολής του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Ευελπιστούμε να σπάσει το ρόδι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

BINTEO: Ο... μίδας Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα η Σίτι με ήρωα Φόντεν και συνέχισε το κυνήγι της Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική συνεργασία: Ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Βιεϊρίνια κρατούσε το κλειδί της απόδρασης στο Δασάκι και σπουδαίο διπλό για Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο τρομερός στη Λεμεσό Άρης «καθάρισε» εύκολα την Ένωση και πέταξε στην κορυφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη