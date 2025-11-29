Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

Η εντυπωσιακή Χοφενχάιμ κάνει όνειρα για... αστέρια, ενώ τ' άλλά τρία ματς του σημερινού κυρίως «μενού» της 12ης αγωνιστικής κρίθηκαν στις καθυστερήσεις, με τη Μπάγερν να γλιτώνει το «έμφραγμα» στο 90'+3 και τη Χαϊντενχάιμ να κάνει απίστευτη ανατροπή στα... χασομέρια και να φεύγει με τεράστιο «διπλό» από το Βερολίνο απέναντι στην Ουνιόν.

Το σερί της Χοφενχάιμ συνεχίστηκε και σήμερα με την 5η νίκη της στην τελευταία εξάδα αγώνων (έχει και μία ισοπαλία). Το συγκρότημα του Κριστιάν Ίλτσερ χρειάστηκε λιγότερο από 30 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο για να «καθαρίσει» την αναμέτρηση με την Αουγκσμπουργκ (3-0), στο αρχικό σχήμα της οποίας βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης (αντικαταστάθηκε στο 75').

Με το «τρίποντο» αυτό η Χοφενχάιμ «έπιασε» τη Λεβερκούζεν στην 3η θέση και περιμένει το αοποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στις «ασπιρίνες» και στη Ντόρτμουντ, προκειμένου να μάθει εάν θα παραμείνει σε ποια θέση θα βρίσκεται (3η ή, 4η).

Η ήττα από την Άρσεναλ στο Champions League φάνηκε να επηρεάζει την Μπάγερν, η οποία μέχρι το 90'+2 τα είχε βρει... σκούρα με τη Ζανκτ Πάουλι. Τελικά, ο Ντίας στο 90'+3 και ο Τζάκσον στο 90'+9 αποκατέστησαν την τάξη και οι Βαυαροί πήραν το «τρίποντο» με 3-1. Το 11ο στο πρωτάθλημα, για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, η οποία παραμένει αήττητη (11-1-0)

Μέχρι το 90' η Ουνιόν κρατούσε τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Χοφενχάιμ, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω, αλλά με δύο μέσα σε 5 λεπτά κατάφεραν να «κλέψουν» το «τρίποντο» και να ξεφύγουν προσωρινά από την τελευταία θέση.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, τέλος, η Κολονία κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» με την Βέρντερ και να φύγει αήττητη από την Βρέμη (1-1). Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Γκλάντμπαχ-Λειψία 0-0

Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι 2-1

(44' Γκερέιρο, 90'+3 Ντίας - 6' Χουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Κολονία 1-1

(22' Φριντλ - 90'+1 Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ 1-2

(43' Κεντίρα - 90' Σίμερ, 90'+5 Σόπνερ)

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 3-0

(16' Τουρέ, 26' Μπούργκερ, 45' αυτ. Σέζιγκερ)

Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ 19:30

Κυριακή 30/11

Αμβούργο-Στουτγκάρδη

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ

Φράιμπουργκ-Μάιντς

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 34 -12αγ.

Λειψία 26 -12αγ.

Λεβερκούζεν 23

Χοφενχάιμ 23 -12αγ.

Ντόρτμουντ 22

Στουτγκάρδη 22

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 20

Βέρντερ Βρέμης 16 -12αγ.

Κολονία 15 -12αγ.

Ουνιόν Βερολίνου 15 -12αγ.

Γκλάντμπαχ 13 -12αγ.

Φράιμπουργκ 13

Άουγκσμπουργκ 10 -12αγ.

Αμβούργο 9

Βόλφσμπουργκ 8

Χαϊντενχάιμ 8 -12αγ.

Ζανκτ Πάουλι 7 -12αγ.

Μάιντς 6