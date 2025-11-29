ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

Τα... χρειάστηκαν οι Βαυαροί αλλά στο τέλος χάρηκαν σημαντική νίκη.

Η εντυπωσιακή Χοφενχάιμ κάνει όνειρα για... αστέρια, ενώ τ' άλλά τρία ματς του σημερινού κυρίως «μενού» της 12ης αγωνιστικής κρίθηκαν στις καθυστερήσεις, με τη Μπάγερν να γλιτώνει το «έμφραγμα» στο 90'+3 και τη Χαϊντενχάιμ να κάνει απίστευτη ανατροπή στα... χασομέρια και να φεύγει με τεράστιο «διπλό» από το Βερολίνο απέναντι στην Ουνιόν.

Το σερί της Χοφενχάιμ συνεχίστηκε και σήμερα με την 5η νίκη της στην τελευταία εξάδα αγώνων (έχει και μία ισοπαλία). Το συγκρότημα του Κριστιάν Ίλτσερ χρειάστηκε λιγότερο από 30 λεπτά στο πρώτο 45λεπτο για να «καθαρίσει» την αναμέτρηση με την Αουγκσμπουργκ (3-0), στο αρχικό σχήμα της οποίας βρέθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης (αντικαταστάθηκε στο 75').

Με το «τρίποντο» αυτό η Χοφενχάιμ «έπιασε» τη Λεβερκούζεν στην 3η θέση και περιμένει το αοποτέλεσμα του μεγάλου αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στις «ασπιρίνες» και στη Ντόρτμουντ, προκειμένου να μάθει εάν θα παραμείνει σε ποια θέση θα βρίσκεται (3η ή, 4η).

Η ήττα από την Άρσεναλ στο Champions League φάνηκε να επηρεάζει την Μπάγερν, η οποία μέχρι το 90'+2 τα είχε βρει... σκούρα με τη Ζανκτ Πάουλι. Τελικά, ο Ντίας στο 90'+3 και ο Τζάκσον στο 90'+9 αποκατέστησαν την τάξη και οι Βαυαροί πήραν το «τρίποντο» με 3-1. Το 11ο στο πρωτάθλημα, για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί, η οποία παραμένει αήττητη (11-1-0)

Μέχρι το 90' η Ουνιόν κρατούσε τους τρεις βαθμούς απέναντι στην Χοφενχάιμ, ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι όχι μόνο δεν το έβαλαν κάτω, αλλά με δύο μέσα σε 5 λεπτά κατάφεραν να «κλέψουν» το «τρίποντο» και να ξεφύγουν προσωρινά από την τελευταία θέση.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, τέλος, η Κολονία κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» με την Βέρντερ και να φύγει αήττητη από την Βρέμη (1-1). Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Γκλάντμπαχ-Λειψία                     0-0

Μπάγερν Μονάχου-Ζανκτ Πάουλι          2-1

(44' Γκερέιρο, 90'+3 Ντίας - 6' Χουντόντζι)

Βέρντερ Βρέμης-Κολονία                1-1

(22' Φριντλ - 90'+1 Ελ Μάλα)

Ουνιόν Βερολίνου-Χαϊντενχάιμ          1-2

(43' Κεντίρα - 90' Σίμερ, 90'+5 Σόπνερ)

Χοφενχάιμ-Άουγκσμπουργκ               3-0

(16' Τουρέ, 26' Μπούργκερ, 45' αυτ. Σέζιγκερ)

Λεβερκούζεν-Ντόρτμουντ               19:30

Κυριακή 30/11

Αμβούργο-Στουτγκάρδη

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Βόλφσμπουργκ

Φράιμπουργκ-Μάιντς

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 11 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         34 -12αγ.

Λειψία                  26 -12αγ.

Λεβερκούζεν             23

Χοφενχάιμ               23 -12αγ.

Ντόρτμουντ              22

Στουτγκάρδη             22

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   20

Βέρντερ Βρέμης          16 -12αγ.

Κολονία                 15 -12αγ.

Ουνιόν Βερολίνου        15 -12αγ.

Γκλάντμπαχ              13 -12αγ.

Φράιμπουργκ             13

Άουγκσμπουργκ           10 -12αγ.

Αμβούργο                 9

Βόλφσμπουργκ             8

Χαϊντενχάιμ              8 -12αγ.

Ζανκτ Πάουλι             7 -12αγ.

Μάιντς                   6

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η τεσσάρα του Άρη επί της Ένωσης

ΑΡΗΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μαυροπράσινη απόδραση από το Δασάκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Οι παίκτες μου ακόμα δεν έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτό το σημαντικό γρανάζι έμεινε εκτός αποστολής του Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Κοσμά: «Ευελπιστούμε να σπάσει το ρόδι»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

BINTEO: Ο... μίδας Σένσι

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Τούμπαρε την Αλαβές και έπιασε κορυφή στα 126ά γενέθλιά της η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γλίτωσε το... έμφραγμα η Σίτι με ήρωα Φόντεν και συνέχισε το κυνήγι της Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λύτρωση με Ντίας στο 90+3 για την Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τίτλοι τέλους σε μια ιστορική συνεργασία: Ο Ομπράντοβιτς αρνήθηκε οριστικά να παραμείνει στην Παρτίζαν!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ο Βιεϊρίνια κρατούσε το κλειδί της απόδρασης στο Δασάκι και σπουδαίο διπλό για Ολυμπιακό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο τρομερός στη Λεμεσό Άρης «καθάρισε» εύκολα την Ένωση και πέταξε στην κορυφή

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

LIVE: Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η αποστολή της ΑΕΛ για το ντέρμπι - Οι απόντες

ΑΕΛ

|

Category image

Μπέλετς μετά από 2,5 μήνες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη