Ο Κριστιάνο αποβλήθηκε και ξέσπασε με ειρωνείες και κλάψα

Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 2-0 από την Ιρλανδία, με τον CR7 να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα στο 61ο λεπτό, στην πρώτη του αποβολή στην τεράστια καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Αρχικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ειρωνεύτηκε τον αντίπαλό του για «κλάψα», ενώ στη συνέχεια χειροκρότησε σαρκαστικά του οπαδούς της Ιρλανδία, με την γιούχα κατά την αποχώρησή του να είναι έντονη!

Ο Ρονάλντο, μάλιστα για αυτή την αντίδρασή του κινδυνεύει με τιμωρία δύο αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το εναρκτήριο ματς του Mundial, δεδομένου ότι η Πορτογαλία έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της.

sdna.gr