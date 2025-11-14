Ο Κριστιάνο αποβλήθηκε και ξέσπασε με ειρωνείες και κλάψα
ΓΗΠΕΔΟ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην 226η συμμετοχή του με την Εθνική Πορτογαλίας, αντίκρισε την πρώτη του κόκκινη κάρτα και ξέσπασε κατά πάντων!
Η Πορτογαλία ηττήθηκε με 2-0 από την Ιρλανδία, με τον CR7 να αντικρίζει την κόκκινη κάρτα στο 61ο λεπτό, στην πρώτη του αποβολή στην τεράστια καριέρα του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.
Αρχικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ειρωνεύτηκε τον αντίπαλό του για «κλάψα», ενώ στη συνέχεια χειροκρότησε σαρκαστικά του οπαδούς της Ιρλανδία, με την γιούχα κατά την αποχώρησή του να είναι έντονη!
Ο Ρονάλντο, μάλιστα για αυτή την αντίδρασή του κινδυνεύει με τιμωρία δύο αγωνιστικών, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το εναρκτήριο ματς του Mundial, δεδομένου ότι η Πορτογαλία έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της.
@novasportsgr Πρώτη κόκκινη του CR7 με την Πορτογαλία 😱🇵🇹 Η στιγμή που ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια μετά την αποβολή του για αγκωνιά στο παιχνίδι με την Ιρλανδία. #Ronaldo #CR7 #Football #RedCard #Novasports ♬ πρωτότυπος ήχος - Novasports
sdna.gr