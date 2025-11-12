ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντσελότι: «Ο Εντρικ καλύτερα να παίξει σε άλλη ομάδα»

Παρά το γεγονός ότι πήρε φανέλα βασικού στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Χετάφε, ο Εντρικ δεν είχε την αναμενόμενη απόδοση. Μάλιστα ο νεαρός Βραζιλιάνος επιθετικός, έχασε μια σημαντική ευκαιρία, προτιμώντας -ανεπιτυχώς- να επιχειρήσει μια «λόμπα» για να περάσει την μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα. 

Ηταν μια επιλογή που δεν άρεσε καθόλου στον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος αναφέρθηκε σχετικά στην συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης, που έληξε με νίκη 1-0 των Μαδριλένων:

«Είχε δύο ευκαιρίες και δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα στην πρώτη, ενώ στην δεύτερη θα μπορούσε να είναι οφσάιντ. Ομως δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Είναι νέος, πρέπει να μάθει και πρέπει να σουτάρει όσο πιο δυνατά γίνεται και να μην κάνει το «colpo». Δεν υπάρχουν... θεατρικοί σύλλογοι στο ποδόσφαιρο».

 

