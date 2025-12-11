ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

Η Football Supporters Europe (FSE) εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις «υπερβολικές τιμές» που σχεδιάζει να χρεώσει η FIFA για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η FSE είναι «έκπληκτη» από τις «αστρονομικές τιμές (...) που επιβάλλει η FIFA στους πιο πιστούς οπαδούς της», σε εκείνους που μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια μέσω της εθνικής τους ομοσπονδίας για να ακολουθήσουν την ομάδα τους χρησιμοποιώντας το σύστημα των Συμμετεχόντων Ομοσπονδιών Μελών (PMA).

Η Ένωση Φιλάθλων καλεί τη FIFA να «αναστείλει αμέσως τις πωλήσεις εισιτηρίων της PMA», να «ξεκινήσει διαβούλευση» και να «επανεξετάσει τις τιμές των εισιτηρίων» μέχρι να βρεθεί μια λύση που να σέβεται την παράδοση, την παγκοσμιότητα και την πολιτιστική σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την FSE, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει δει «τα τιμολογιακά προγράμματα που δημοσιεύονται σταδιακά και εμπιστευτικά από τη FIFA», η παρακολούθηση της ομάδας του από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελικό «θα κόστιζε σε έναν οπαδό τουλάχιστον 6.900 δολάρια (περίπου 6.000 ευρώ)», σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από ό,τι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

«Για να προστεθεί η προσβολή», συνέχισε η ένωση οπαδών, «η χαμηλότερη κατηγορία τιμής δεν θα είναι προσβάσιμη» στα εισιτήρια της PMA επειδή αυτές οι θέσεις θα κρατηθούν «για γενική πώληση, με την επιφύλαξη δυναμικής τιμολόγησης. Πρόκειται για μια κολοσσιαία προδοσία της παράδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία αγνοεί τη συμβολή των οπαδών στο θέαμα», κατέληξε η FSE.

Ο φάκελος υποβολής προσφορών που δημοσιεύτηκε το 2018 υποσχόταν εισιτήρια που ξεκινούσαν από 21 δολάρια (18 ευρώ). «Πού είναι αυτά τα εισιτήρια σήμερα;» αναρωτήθηκε η Ένωση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Ραπίντ Βιέννης - Ομόνοια 0-0

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Από τον Μιραμόν και... σώμα του πρώην Ομονοιάτη Ελάντερ!

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στη Βιέννη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ξέρει να το χειρίζεται...

ΑΕΛ

|

Category image

Ο Ελάντερ πάλι απέναντι σε κυπριακή ομάδα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

LIVE: Χάκεν - ΑΕΚ 1-1

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Δίπλα στην αγαπημένη τους ομάδα οι ΑΕΚτζήδες!

ΑΕΚ

|

Category image

Αναγκαιότητα για σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στη Σουηδία

ΑΕΚ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Έστησαν... πάρτι μεσημεριάτικα στη Βιέννη οι Ομονοιάτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Βάρντι: MVP του μήνα στην Serie A στα 38 του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το πακέτο παικτών που προσφέρουν οι Γουόριορς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Φουρνιέ: Διερωτήθηκε μέσω Τwitter αν η αντιπαλότητα μεταξύ ΠΑΟΚ-Άρη είναι μεγαλύτερη από εκείνη Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Με Ελ Κααμπί η αποστολή του Μαρόκου για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη