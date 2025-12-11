Μουντιάλ 2026: Οργισμένη η Ένωση Φιλάθλων για τις «υπερβολικές» τιμές των εισιτηρίων

Η Football Supporters Europe (FSE) εξέφρασε την αγανάκτησή της για τις «υπερβολικές τιμές» που σχεδιάζει να χρεώσει η FIFA για τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη.

Η FSE είναι «έκπληκτη» από τις «αστρονομικές τιμές (...) που επιβάλλει η FIFA στους πιο πιστούς οπαδούς της», σε εκείνους που μπορούν να αγοράσουν εισιτήρια μέσω της εθνικής τους ομοσπονδίας για να ακολουθήσουν την ομάδα τους χρησιμοποιώντας το σύστημα των Συμμετεχόντων Ομοσπονδιών Μελών (PMA).

Η Ένωση Φιλάθλων καλεί τη FIFA να «αναστείλει αμέσως τις πωλήσεις εισιτηρίων της PMA», να «ξεκινήσει διαβούλευση» και να «επανεξετάσει τις τιμές των εισιτηρίων» μέχρι να βρεθεί μια λύση που να σέβεται την παράδοση, την παγκοσμιότητα και την πολιτιστική σημασία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την FSE, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει δει «τα τιμολογιακά προγράμματα που δημοσιεύονται σταδιακά και εμπιστευτικά από τη FIFA», η παρακολούθηση της ομάδας του από τον πρώτο αγώνα μέχρι τον τελικό «θα κόστιζε σε έναν οπαδό τουλάχιστον 6.900 δολάρια (περίπου 6.000 ευρώ)», σχεδόν πέντε φορές περισσότερο από ό,τι για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

«Για να προστεθεί η προσβολή», συνέχισε η ένωση οπαδών, «η χαμηλότερη κατηγορία τιμής δεν θα είναι προσβάσιμη» στα εισιτήρια της PMA επειδή αυτές οι θέσεις θα κρατηθούν «για γενική πώληση, με την επιφύλαξη δυναμικής τιμολόγησης. Πρόκειται για μια κολοσσιαία προδοσία της παράδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία αγνοεί τη συμβολή των οπαδών στο θέαμα», κατέληξε η FSE.

Ο φάκελος υποβολής προσφορών που δημοσιεύτηκε το 2018 υποσχόταν εισιτήρια που ξεκινούσαν από 21 δολάρια (18 ευρώ). «Πού είναι αυτά τα εισιτήρια σήμερα;» αναρωτήθηκε η Ένωση.

ΑΠΕ - ΜΠΕ