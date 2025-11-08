Η Γουέστ Χαμ βρίσκει τον δρόμο της: Δεύτερη σερί τριάρα και πάλι με ανατροπή!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Γουέστ Χαμ, μετά τη Νιούκαστλ, πέτυχε δεύτερη σερί τριάρα με ανατροπή κόντρα στην Μπέρνλι (3-2) και παίρνει βαθμολογική ανάσα, ενώ η Έβερτον επικράτησε άνετα της Φούλαμ με σκορ 2-0!

Η Γουέστ Χαμ συνεχίζει την ανοδική της πορεία και δείχνει να βρίσκει ξανά τον δρόμο της. Μετά τη νίκη με τριάρα επί της Νιούκαστλ, πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο «τρίποντο» με τρία γκολ, αυτήν τη φορά απέναντι στην Μπέρνλι (3-2), και μάλιστα με νέα ανατροπή από 0-1!

Τα «σφυριά» αντέδρασαν άμεσα στο γκολ του Φλέμινγκ (35') και ισοφάρισαν με τον Γουίλσον (44'), ενώ το VAR επιβεβαίωσε το τέρμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Σούτσεκ (77') και ο Γουόκερ-Πίτερς (87') ολοκλήρωσαν την ανατροπή, δίνοντας στους Λονδρέζους μία ακόμα πολύτιμη βαθμολογική ανάσα και ανεβάζοντας την ψυχολογία ενόψει συνέχειας.

Στις καθυστερήσεις, η Μπέρνλι μείωσε με τον Κάλεν (90'+7') σε 3-2, όμως το γκολ δεν άλλαξε την ουσία: Η Γουέστ Χαμ κράτησε τη νίκη και έπιασε την αντίπαλό της στους 10 βαθμούς, δείχνοντας ότι έχει βρει ξανά ρυθμό και δύναμη να αντιδρά. Η εικόνα της ομάδας του Λονδίνου είναι σαφής: Δύο συνεχόμενες τριάρες, δύο ανατροπές, και μία ψυχολογική ώθηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια της σεζόν.

Στο Λίβερπουλ, την ίδια ώρα, η Έβερτον έδειξε σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα απέναντι στη Φούλαμ. Ο Γκέι (45'+5') άνοιξε το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα, ενώ ο Κιν (81') με κεφαλιά από κόρνερ του Ντιούσμπερι-Χολ διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Τα «ζαχαρωτά» πήραν τρεις πολύτιμους βαθμούς, δείχνοντας ότι μπορούν να χτίσουν πάνω σε αυτή την εμφάνιση.

 

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Σάββατο 08/11

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

 

(84' Τελ, 90'+1' Ριτσάρλισον - 32' Εμπουεμό, 90'+6' Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45'+5' Γκέι, 81' Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44' Γουίλσον, 77' Σούτσεκ, 87' Γουόκερ-Πίτερς - 35' Φλέμινγκ, 90'+7' Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ (19:30)

Τσέλσι-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)

 

 

