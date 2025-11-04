ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Βανδάλισαν το γκράφιτι για τον Αλεξάντερ-Άρνολντ πριν το Λίβερπουλ-Ρεάλ: «Αντίο, προδότη»

Ο τοίχος αφιερωμένος στον Αλεξάντερ-Άρνολντ κοντά στο «Άνφιλντ» βανδαλίστηκε από αγνώστους πριν το αποψινό Λίβερπουλ-Ρεάλ.

Ανεβαίνουν οι τόνοι εν όψει της αποψινής αναμέτρησης της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ για το Champions League. Κεντρικό πρόσωπο της συνάντησης είναι ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, που πέρασε μια ζωή στους Reds μέχρι το περασμένο καλοκαίρι να επιλέξει να φύγει ως ελεύθερος για την «βασίλισσα». Μια απόφαση που όπως φαίνεται κάποιοι δεν του συγχωρούν στο Νησί.

Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε τον βανδαλισμό που υπέστη ένα εντυπωσιακό γκράφιτι που είχε δημιουργηθεί σε τοίχο κοντά στο «Άνφιλντ» με τη μορφή του Άγγλου μπακ. Οι άγνωστοι πέταξαν λευκή μπογιά στη μορφή του Αλεξάντερ-Άρνολντ και πρόσθεσαν στα ισπανικά «Adios, el rata», κάτι που μεταφράζεται ως «αντίο, προδότη» (σ.σ. κυριολεκτικά τον αποκαλούν… αρουραίο). Υπάλληλοι του δήμου φρόντισαν να αποκαταστήσουν άμεσα τη ζημιά.

Το συγκεκριμένο γκράφιτι είχε δημιουργηθεί το 2019 για να τιμήσει ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά της ομάδας, που πλέον όμως έχει αρκετούς που τον μισούν στο Μέρσεϊσαϊντ.

Διαβαστε ακομη