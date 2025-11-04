Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε

Με τον Τάσο Μπακασέτα να προπονείται για δεύτερη ημέρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους ενόψει της μεθαυριανής (6/11) αναμέτρησης με τη Μάλμε στη Σουηδία για τη League Phase του Europa League. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μέσος είχε υποστεί τράβηγμα, ωστόσο επέστρεψε νωρίτερα του αναμενομένου. Κανονικά προπονήθηκε και ο Φακούντο Πελίστρι, αλλά έμεινε εκτός αποστολής, ωστόσο θα επιστρέψει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο που ακολουθεί (9/11), ενώ απουσίασε λόγω ίωσης ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος, ωστόσο, είναι εκτός λίστας. Οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος γυμνάστηκαν ατομικά, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες.

Μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης στο «Γ. Καλαφάτης», ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε την αποστολή για τη Σουηδία, την οποία συγκροτούν οι εξής ποδοσφαιριστές: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

