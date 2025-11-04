ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε

Με τον Τάσο Μπακασέτα να προπονείται για δεύτερη ημέρα και να συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή, ολοκλήρωσαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού την προετοιμασία τους ενόψει της μεθαυριανής (6/11) αναμέτρησης με τη Μάλμε στη Σουηδία για τη League Phase του Europa League. Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μέσος είχε υποστεί τράβηγμα, ωστόσο επέστρεψε νωρίτερα του αναμενομένου. Κανονικά προπονήθηκε και ο Φακούντο Πελίστρι, αλλά έμεινε εκτός αποστολής, ωστόσο θα επιστρέψει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο που ακολουθεί (9/11), ενώ απουσίασε λόγω ίωσης ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, ο οποίος, ωστόσο, είναι εκτός λίστας. Οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Μπόκος γυμνάστηκαν ατομικά, ενώ θεραπεία έκανε ο Σάντσες.

Μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης στο «Γ. Καλαφάτης», ο τεχνικός του «τριφυλλιού», Ράφα Μπενίτεθ, ανακοίνωσε την αποστολή για τη Σουηδία, την οποία συγκροτούν οι εξής ποδοσφαιριστές: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η ΕΝΠ ανάμεσα στις 16 ομάδες της Ευρώπης χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Σεβόμαστε τη Πάφο, αλλά ήρθε η ώρα να πάρουμε τη νίκη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρονάλντο: «Σύντομα θα αποσυρθώ, θα είναι δύσκολο, θα κλάψω, τίποτα δεν θα μπορεί να γεμίσει αυτό το κενό»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άμεσα στροφή με άλλα δεδομένα

ΑΕΛ

|

Category image

Τρομερό comeback των νέων του Ολυμπιακού και όρθιοι κόντρα στην Αϊντχόφεν!

Ελλάδα

|

Category image

Οι αντίπαλοι της στα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 για την Εθνική Γυναικών!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Golden Boy 2025», ο Ντεζιρέ Ντουέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

GUARDIANS: «Χρέος του κάθε Σκαλιώτη να γεμίσει τα δύο γήπεδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Με Μπακασέτα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Μάλμε

Ελλάδα

|

Category image

Σε… κακό φεγγάρι!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Κλήθηκαν σε απολογία ΑΕΚ και Ηλιόπουλος για το ματς με τον Παναιτωλικό

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις προπονήσεις του Άρη ο Διούδης, έβγαλε το πρόγραμμα ο Φρίντεκ

Ελλάδα

|

Category image

Ο Μαέ ξεχώρισε από τον κόσμο και πήρε τον τίτλο του MVP!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Αταμάν: «Φορμαρισμένος ο Ερυθρός Αστέρας - Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα στη θέση «5»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Χάαλαντ: «Μακριά από το επίπεδο Μέσι και Ρονάλντο, είμαι απλώς ο Έρλινγκ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη