GUARDIANS: «Χρέος του κάθε Σκαλιώτη να γεμίσει τα δύο γήπεδα»

Με ανακοίνωσή τους, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ Λάρνακας, απευθύνουν κάλεσμα προς τον κόσμο ενόψει των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας σε ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα.

Αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/11/2025

Φρουροί της ΛΑΡΝΑΚΑΣ,

Το ερχόμενο διήμερο η μεγάλη μας αγάπη δίνει ευρωπαικούς αγώνες σε ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα.

Είναι χρέος του κάθε Σκαλιώτη να δηλώσει βροντερό ΠΑΡΩΝ και να γεμίσει τα δύο γήπεδα.

Οι δικαιολογίες είναι περιττές,τα δύο τμήματα του συλλόγου μας κάνουν εξαιρετικές πορείες και χρειάζονται τον μεγάλο κόσμο της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΚΙΤΙΟΝ στο πλευρό τους.

Αύριο πάμε μαζικά στο κλειστό η ώρα 19:00 να στηρίξουμε την ομάδα μας σε ακόμη μια μεγάλη ευρωπαϊκή νίκη.

Συνεχίζουμε με τον αγώνα της Πέμπτης στο σπίτι μας η ώρα 19:45.

Την Πέμπτη η ΑΡΕΝΑ βάζει τα γιορτινά της,η πόλη μπαίνει στους ρυθμούς μας και εμείς είμαστε έτοιμοι να γράψουμε ακόμη μια κιτρινοπράσινη σελιδα.

Το pre-game ξεκινά από νωρίς με άφθονο αλκοόλ μέχρι τελικής πτώσεως.

Υ.Γ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΑΡΑΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΑΙΜΑ ΤΙΜΗ ΑΕΚ ΜΙΑ ΖΩΗ

ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΙ ΑΕΚ GUARDIANS»

Διαβαστε ακομη